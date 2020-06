Offiziell: Pedro Chirivella wechselt nach sieben Jahren beim FC Liverpool zum FC Nantes

Nach sieben Jahren beim FC Liverpool ist Schluss: Pedro Chirivella verlässt die Reds und schließt sich zur neuen Saison dem FC Nantes an.

Mittelfeldspieler Pedro Chirivella verlässt den nach sieben Jahren und wird sich zur neuen Saison dem aus der anschließen. Das verkündete der französische Verein am Freitag auf Twitter.

Chirivella unterschreibt in Nantes bis 2023. Der 23-Jährige, der zuletzt für die U23 des FC Liverpool aufgelaufen war, hatte beim englischen Verein lediglich bis Saisonende unter Vertrag gestanden, sodass Nantes für ihn keine Ablösesumme zahlen muss.

Welcome home, @pedrochb97 🟡🟢



Für die Profis kam Chirivella in Liverpool nur in elf Spielen zum Einsatz, darunter meistens in den nationalen Pokalwettbewerben. Der ehemalige spanische U17-Nationalspieler war 2013 vom in die U18 des FC Liverpool gewechselt.