Perfekt: Miro Klose wird beim FC Bayern Co-Trainer

Der ehemalige Weltklassestürmer Miro Klose wird in der kommenden Saison Co-Trainer von Chefcoach Hansi Flick. Das gab der FCB offiziell bekannt.

Miroslav Klose wird in der kommenden Saison beim Co-Trainer von Hansi Flick. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Klose hat in den vergangenen beiden Jahren die U17 der Münchner betreut und bekommt nun einen Vertrag über ein Jahr.

"Miro ist mit seiner Erfahrung als ehemaliger Profi auf allerhöchstem internationalen Niveau die perfekte Ergänzung unseres Trainerteams", freute sich Hansi Flick über die Verstärkung. "Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere unsere Stürmer von ihm als Trainer profitieren werden", meinte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Klose: "Es fühlt sich sehr gut an"

Klose selbst freute sich über die anstehende Zusammenarbeit. "Es fühlt sich sehr gut an, ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe", teilte er mit. "Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass der FC Bayern seine sportlichen Ziele erreichen wird", fügte er hinzu.

Auch der Vertrag von Flicks anderem Co-Trainer Danny Röhl wurde bis 2023 verlängert.