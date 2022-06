Offiziell: Marc Roca wechselt vom FC Bayern zu Leeds United

Es hatte sich zuletzt schon angedeutet, nun ist es offiziell: Marc Roca verlässt die Bayern und wechselt zu Leeds United.

Leeds United verpflichtet Mittelfeldspieler Marc Roca vom FC Bayern München. Dies gaben beide Klubs am Freitagabend offiziell bekannt. Der Spanier unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

Die Ablöse soll zwölf Millionen Euro betragen und mit Bonuszahlungen noch auf bis zu 17 Millionen Euro steigen können.

Damit verkaufen die Bayern den Dauerreservisten gewinnbringend: Roca war vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona nach München gekommen. Er besaß noch einen Vertrag bis 2025.

Insgesamt kommt Roca in seiner Zeit in München auf 24 Einsätze (947 Spielminuten), in denen er ohne Torbeteiligung blieb. Roca ist nach Niklas Süle, Ron-Thorben Hoffmann, Christian Früchtl und Corentin Tolisso bereits der fünfte Spieler, der die Bayern im Sommer verlässt.