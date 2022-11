Offiziell: Leroy Sané fehlt DFB-Team im WM-Auftaktspiel gegen Japan

Schlechte Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick: Leroy Sané kann im Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch nicht mit dabei sein.

WAS IST PASSIERT? Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr) auf Leroy Sané verzichten. Der Münchner Offensivspieler steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit.

WAS WURDE GESAGT? "Leroy Sané (Knieprobleme) fehlt beim Training und fällt für das Spiel gegen Japan aus", teilte der DFB bei Twitter mit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Leroy Sané hat seit seinem Debüt im November 2015 bereits 48 Länderspiele für Deutschland gemacht. Dabei erzielte er elf Tore. Zur WM 2018 wurde er überraschend vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw nicht eingeladen.

In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt er auf fünf Tore und drei Vorlagen in 13 Partien für den FC Bayern München.