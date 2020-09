Offiziell: Leicester City leiht Roma-Star Cengiz Ünder aus

Offensivmann Cengiz Ünder von der wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zum englischen Erstligisten . Das gaben die Foxes am Sonntagmorgen bekannt.

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken