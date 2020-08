Offiziell: Fenerbahce verpflichtet Enner Valencia von Tigres

Fenerbahce treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran und schnappt sich den ehemaligen West-Ham-Angreifer Enner Valencia.

Der türkische Top-Klub hat sich die Dienste von Enner Valencia gesichert. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom mexikanischen Erstligisten Tigres UANL.

In Istanbul erhält der 54-fache ecuadorianische Nationalspieler einen Dreijahresvertrag. Fenerbahce verkündete die Verpflichtung am Freitagabend via Twitter:

Ailemize hoş geldin Enner Valencia! pic.twitter.com/rCXtqfbNjN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2020

Enner Valencia mit Premier-League-Erfahrung

Valencia war zuletzt drei Jahre bei Tigres tätig, wo er in 118 Pflichtspieleinsätzen an 48 Toren direkt beteiligt war (34 Treffer, 14 Assists).

Zuvor stand der Mittelstürmer unter anderem beim sowie unter Vertrag und absolvierte insgesamt 75 Premier-League-Spiele (elf Tore).