Offiziell: FC Barcelona verleiht Carles Alena an Real Betis

Der FC Barcelona will, dass sein Talent Carles Alena Spielpraxis sammelt. Deshalb verleihen die Katalanen den Mittelfeldspieler an Real Betis.

Der hat Carles Alena bis zum Saisonende an den Liga-Konkurrenten aus Sevilla verliehen. Das gaben die Katalanen am Samstag bekannt.

Die Vereinbarung zwischen den beiden Klubs sieht nicht vor, dass sich Real Betis eine Kaufoption für den 21-Jährigen sichert.

Nur vier Liga-Einsätze für Alena in dieser Saison

Alena spielt schon seit frühester Kindheit für Barcelona und debütierte in der Saison 2016/17 in der ersten Mannschaft, als er bei seiner Pflichtspiel-Premiere in der gegen Hercules sofort ein Tor erzielte.

In dieser Saison kam er im Team von Trainer Ernesto Valverde bislang nur zu vier Einsätzen in der Liga sowie einem Auftritt in der .