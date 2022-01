Offiziell: Domenec Torrent neuer Cheftrainer bei Galatasaray

Domenec Torrent wird neuer Cheftrainer bei Galatasaray Istanbul und beerbt damit den kürzlich entlassenen Fatih Terim. Dies bestätigte Präsident Burak Elmas am Dienstagabend.

"Wir wollten Torrent erst als Assistent von Terim anstellen, aber dann hat sich die Situation geändert und wir haben ihn als Cheftrainer angestellt."

Torrent war Guardiola-Assistent bei Bayern

"Ich habe mir alle Informationen über ihn besorgt", so Gala-Boss Elmas weiter. "Ich bin der Meinung, dass er der Name ist, der am besten zu Galatasaray passt."

Torrent arbeitete sowohl beim FC Barcelona als auch beim FC Bayern und Manchester City als Assistent von Pep Guardiola, ehe er 2018/19 als Cheftrainer von New York City und 2020 als Coach bei Flamengo arbeitete.