Offiziell: Claudio Pizarro verlängert bei Werder Bremen

Gute Nachricht für Werder Bremen: Torjäger-Legende Claudio Pizarro verlängert ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis Juni 2020.

"Oldie" Claudio Pizarro setzt seine beispiellose Karriere bei bis 2020 fort. Dies gab der 40-Jährige per Videobotschaft vor dem letzten -Heimspiel der Hanseaten gegen bekannt.

Bremens Sportchef Baumann überzeugt: Claudio Pizarro kann wichtiger Faktor sein

"Es geht mit Werder und mir noch ein Jahr weiter", sagte der Peruaner. Die 42.100 Zuschauer reagierten auf diese Ankündigung mit Jubel und Beifall.

"Wir haben uns mit Claudio grundsätzlich über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt und werden in den kommenden Tagen einen entsprechenden Vertrag unterschreiben", erklärt Frank Baumann. "Ich glaube, dass Claudio die spezielle Rolle, die er diese Saison eingenommen hat, auch in der kommenden Spielzeit ausführen kann. Die Erfahrung und Ausstrahlung, die Claudio auf und neben dem Platz ein- und mitbringt, kann weiterhin ein wichtiger Faktor in der Saison sein", so der Bremer Geschäftsführer weiter.

Der Torjäger nahm anschließend auf der Reservebank Platz. Im Falle einer Einwechslung würde der Südamerikaner mit einem Alter von 40 Jahren und 227 Tagen zum ältesten Werder-Profi der Bundesligageschichte avancieren. Die aktuelle Bestmarke hält der frühere Kapitän Mirko Votava (40 Jahre/225 Tage).