Offiziell: BVB verleiht Jayden Braaf an Hellas Verona

Das Talent aus den Niederlanden tat sich in Dortmund schwer, die Erwartungen zu erfüllen. Nun soll er in Italien Spielpraxis sammeln.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat Jayden Braaf bis zum Saisonende an den italienischen Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen. Das bestätigte der Serie-A-Klub am Montag. Demnach sicherte sich Hellas auch eine Kaufoption für den Niederländer.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Braaf hatte in der Jugend sowohl für Ajax als auch für die PSV gespielt, ehe er zu Manchester City ging. Nach einer ersten Leihe nach Italien zu Udinese sicherte sich der BVB im vergangenen Sommer ablösefrei die Dienste des 20-Jährigen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Braaf kam in Dortmunds zweiter Mannschaft in der 3. Liga nur zu sieben meist kurzen Einsätzen. Dabei verbuchte der Flügelspieler keinen Scorerpunkt.