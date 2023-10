Offiziell: Bruno Guimarães verlängert vorzeitig bei Newcastle United

Bruno Guimarães hat einen neuen Vertrag bei Newcastle unterschrieben und damit die Transfer-Spekulationen rund um seine Person beendet.

WAS IST PASSIERT? Bruno Guimarães hat seinen Vertrag bei Newcastle United vorzeitig bis 2028 verlängert. Das gab der Champions-League-Teilnehmer aus England am Samstag offiziell bekannt. Das Arbeitspapier des Brasilianers lief ohnehin noch bis 2026.

WAS IST DER HINTERGRUND? Guimarães war der erste große Transfer der Magpies nach der Klub-Übernahme durch die neuen Vereinsbosse aus Saudi-Arabien.

Die Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag soll nach englischen Medienberichten 115 Millionen Euro betragen; eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings nicht.

WAS WURDE GESAGT? Auf der Newcastle-Webseite sagte Guimarães: "Ich bin so glücklich hier. Ich hoffe, dass ich den Fans weiterhin Freude bereiten und dem Team gleichzeitig helfen kann. Ich erinnere mich daran, dass ich in meinem ersten Interview hier gesagt habe, dass ich mit dem Team in der Champions League spielen möchte - und jetzt passiert das gerade. Wir machen es einfach toll. Und wenn ich mir meine Teamkollegen auf dem Platz anschaue, bin ich richtig stolz auf sie."