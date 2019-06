Offiziell: Bayer Leverkusen schnappt sich PSG-Juwel Moussa Diaby

Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste von Moussa Diaby. Die Rheinländer gaben die Verpflichtung des Franzosen am Freitag offiziell bekannt.

Bundesligist verstärkt sich mit Offensivspieler Moussa Diaby von Frankreichs Meister . Der 19-Jährige hat am Freitag einen Vertrag bis 2024 in der Farbenstadt unterschrieben. Das gaben die Rheinländer via Twitter bekannt.

Der Champions-League-Teilnehmer soll dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro Ablöse nach Paris überweisen. PSG soll bei einem Weiterverkauf mit 20 Prozent an der Ablöse partizipieren.

"Ich bin sehr neugierig auf , den besonderen Fußball hier und auf die tollen Stadien. Und es ist natürlich großartig, mit Bayer 04 auch in der dabei zu sein", wird der 19-Jährige auf der Klub-Homepage zitiert. Werkself-Boss Rudi Völler erklärte: "Es ist bekannt, dass man sich in Leverkusen schnell auf allerhöchstem Niveau beweisen kann, dass wir unabhängig vom Alter bei entsprechender Leistung frühzeitig Vertrauen schenken und Verantwortung übertragen. Moussa Diaby wird uns mit seinem enormen Tempo und seiner Technik viel Freude bereiten, da bin ich sicher."

Bayer Leverkusen: Nach Kerem Demirbay kommt auch Moussa Diaby

Diaby, der fortan mit der Rückennummer 19 aufläuft, kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn spielen. Der französische U20-Nationalspieler kam beim Team von Cheftrainer Thomas Tuchel in der abgelaufenen Saison zu 25 Einsätzen in der und erzielte dabei zwei Tore.

Zuvor hatte der Werksklub bereits Nationalspieler Kerem Demirbay von der TSG Hoffenheim für 28 Millionen Euro verpflichtet.