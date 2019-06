Offiziell: Basaksehir verpflichtet Fredrik Gulbrandsen von RB Salzburg

Der türkische Vizemeister Istanbul Basaksehir hat sich die Dienste eines Mittelstürmers gesichert. Gulbrandsen kommt aus Salzburg.

Mittelstürmer Fredrik Gulbrandsen wechselt von RB Salzburg zu Istanbul in die türkische . Dies bestätigte der Tabellenzweite der abgelaufenen Saison am Dienstag via Twitter.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Norweger wird bei Basaksehir mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet und kommt zum Nulltarif. Der Vertrag des 26-Jährigen in Salzburg läuft nämlich Ende Juni aus.

Gulbrandsen: Auch Gladbach zeigt Interesse am Angreifer

Zuletzt wurde Gulbrandsen auch mit in Verbindung gebracht, da dort Ex-Salzburg-Coach Marco Rose künftig das Zepter schwingt.

In der vergangenen Spielzeit erzielte der norwegische Nationalspieler zwölf Treffer in 35 Pflichtspielen. Zudem glückten ihm acht Assists.