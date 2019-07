Offiziell: Aston Villa verpflichtet Douglas Luiz von Manchester City

Premier-League-Aufsteiger Aston Villa hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Klub gab am Donnerstag die Verpflichtung von Manchester Citys Mittelfeldspieler Douglas Luiz offiziell bekannt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Brasilianer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten an den FC verliehen war, wechselt dem Vernehmen nach für umgerechnet 16,8 Millionen Euro nach Birmingham. Offiziell bestätigt ist die Ablösesumme jedoch noch nicht.

"Heute ist ein ganz besonderer Tag meiner Karriere. Ich hoffe, dass ich hier zum Führungsspieler werden und alle Erwartungen erfüllen kann", wird Luiz auf Twitter zitiert.

We are delighted to confirm the signing of Douglas Luiz from , subject to a work permit.



https://t.co/UvIoseTarS#WelcomeLuiz #ThursdayMotivation #AVFC pic.twitter.com/mLDTUoJeWo