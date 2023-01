Offiziell: Arsenal verpflichtet Jakub Kiwior von Spezia

Arsenal steht in der Premier League ganz oben - aber das hält den Klub nicht davon ab, auf dem Transfermarkt weiter zu investieren.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat die Verpflichtung von Jakub Kiwior von Spezia offiziell perfekt gemacht. Der polnische Abwehrspieler wechselt für rund 23 Millionen Euro sofort ins Emirates.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist toll, dass Jakub jetzt zu uns kommt. Er ist ein junger, vielseitiger Abwehrspieler, der schon großes Potenzial gezeigt hat - bei Spezia in der Serie A und für Polen. Jakub ist ein Spieler, der unsere Abwehr verstärken wird und uns mehr Qualität gibt", sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kiwior ist nach dem Transfer von Leandro Trossard von Brighton der zweite große Wintereinkauf der Gunners. Der Pole kann nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch hinten links oder im defensiven Mittelfeld spielen.

WIE GEHT ES WEITER? Kiwior könnte schon am Freitag im FA-Cup-Topspiel gegen Manchester City sein Debüt für Arsenal feiern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kiwior war Stammspieler bei Spezia und stand in 17 von 19 Serie-A-Duellen in dieser Saison in der Startelf. Für Polen machte er bislang neun Länderspiele, darunter alle vier Duelle bei der WM in Katar.