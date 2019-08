Offiziell: Alex Oxlade-Chamberlain verlängert beim FC Liverpool

Mittelfeldspieler Alex Oxlade-Chamberlain hat einen neuen langfristigen Vertrag beim amtierenden Champions-League-Sieger unterschrieben.

Über die Laufzeit des Kontrakts für den Mittelfeldspieler, der nach einem Kreuzbandriss im April 2018 große Teile der vergangenen Saison verpasste, machten die Reds keine Angaben.

@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds pic.twitter.com/xLw0AZlOJs