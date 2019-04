Champions-League-Halbfinalist Amsterdam verstärkt sich zur kommenden Saison mit Innenverteidiger Kik Pierie vom . Der 18-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2024 beim niederländischen Rekordmeister.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Pierie durchlief seit der U15 alle Junioren-Nationalmannschaften der Elftal und ist seit Beginn der vergangenen Spielzeit Stammkraft bei Heerenveen in der .

Mittelfristig soll er wohl die Nachfolge von Kapitän Matthijs de Ligt antreten, der seit Monaten immer wieder mit Top-Klubs in Verbindung gebracht wird. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Trainer Erik ten Haag zuletzt, dass de Ligt nicht zu halten sein wird und wohl zum FC Bayern oder nach Barcelona wechseln wird.

Q̷u̷a̷r̷t̷e̷r̷-̷f̷i̷n̷a̷l̷s̷

New signing!



Welcome in Amsterdam, Kik Pierie! #WelkomKik pic.twitter.com/lXK6Tf6xPH