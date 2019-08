Vorkommnis bei Özil-Wohnsitz: Zwei Personen sollen festgenommen worden sein

Nach einem Vorkommnis am Haus von Mesut Özil in London sollen zwei Personen festgenommen worden sein. Das berichten britische Medien.

Die Londoner Polizei hat zwei Personen vorläufig festgenommen und Anzeige nach einem Vorkommnis am vergangenen Donnerstag in der Nähe des Wohnsitzes des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil (30) erstattet. Das berichten übereinstimmend britische Medien.

Die zwei Personen waren außerhalb des Hauses des Starspielers des in Gewahrsam genommen worden. Laut Medienberichten hatten die beiden Männer mit Sicherheitsleuten am Özil-Haus gestritten. Die beiden 27-Jährigen müssen sich am 6. September vor Gericht verantworten.

Mesut Özil und Sead Kolasinac aus Sicherheitsgründen nicht im Arsenal-Kader

Özil und der frühere Schalker Sead Kolasinac waren von den Gunners aus Sicherheitsgründen aus dem Kader für das Premier-League-Auftaktspiel am Sonntag gegen Newcastle United gestrichen worden. "Das Wohlergehen unserer Spieler und ihrer Familien hat immer höchste Priorität. Diese Entscheidung haben wir nach einem Gespräch mit den Spielern und ihren Vertretern getroffen", hatte Arsenal mitgeteilt.

Offenbar stand die Maßnahme im Zusammenhang mit dem Vorkommnis am vergangenen Donnerstag in der Nähe von Özils Wohnsitz. Özil und Kolasinac waren außerdem vor gut zwei Wochen in London Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden.

Ein Überwachungsvideo zeigte, wie die beiden Fußballstars von zwei Motorradfahrern mit Messern angegriffen wurden. Kolasinac hatte sich den Angreifern mit bloßen Händen entgegen gestellt, daraufhin konnten die beiden Spieler der Gunners mit dem Auto flüchten.