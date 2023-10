"Ob ich weitermachen kann oder nicht": Cristiano Ronaldo spricht über Karriereende

Mit 38 Jahren befindet sich Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr im Spätherbst seiner Karriere. Nun sprach CR7 über sein Karriereende.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo zeigt auch im hohen Fußballeralter von 38 Jahren überzeugende Leistungen im Trikot von Al-Nassr und der portugiesischen Nationalmannschaft. Nun sprach CR7 über den möglichen Zeitpunkt des Endes seiner Karriere.

WAS WURDE GESAGT? "Ich werde diese und die nächste Saison so weiterspielen, wie ich es immer getan habe, mit maximalem Einsatz und Engagement. Dann werde ich versuchen, die Signale meines Körpers zu verstehen, um zu sehen, ob ich weitermachen kann oder nicht", sagte Ronaldo nach dem Sieg den Damac FC und fügte an: "Ich bin 38 Jahre alt und helfe der Mannschaft weiterhin und bin ihr nützlich. Das macht mich glücklich. Dafür muss ich dankbar sein."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag Ronaldos bei Al-Nassr läuft noch bis 2025. Im vergangenen Winter wechselte der mehrfache Weltfußballer von Manchester United nach Saudi-Arabien.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Allerdings könnte der Portugiese auch nachdem er seine Schuhe an den Nagel hängt noch im mittleren Osten tätig sein. Berichten zufolge soll Ronaldo nach seinem Karriereende anschließend als Botschafter für die Bemühungen um eine WM in Saudi-Arabien tätig sein.