Am heutigen Sonntag, den 18. Januar, treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 aufeinander. Das Duell wird um 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angestoßen.

Nur Sky oder auch live bei RTL im Free TV? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 heute im TV und Stream?

Gleich mehrere Sender zeigen heute die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Toni Tomic kommentiert das Spiel dort für Sky. In der Konferenz läuft die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Top Event und auf Sky Sport News HD. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der SkyGo-App.

Darüber hinaus zeigt RTL heute das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im Free-TV! Der Privatsender überträgt die 2. Bundesliga nämlich in der Konferenz. Den kostenpflichtigen Livestream von RTL findet Ihr auf der Streamingplattform RTL+.

Zu guter Letzt habt Ihr die Option das Zweitligaspiel im Livestream auf OneFootball zu sehen. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr dort die Übertragung von Sky.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Hannover 96

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

Kaiserslautern vs. Hannover 96: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Titz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Kaiserslautern

Nach der Winterpause liegt Kaiserslautern aktuell auf dem siebten Tabellenrang. Insgesamt 27 Zähler konnten die heutigen Hausherren in 2. Bundesliga in der Hinrunde sammeln.

In der Liga unterlag der 1. FC Kaiserslautern zuletzt im Dezember Magdeburg mit 2:3.

Getty Images

News über Hannover 96

Auch Hannover 96 kassierte zum Ende der Hinrunde eine Niederlage gegen Nürnberg verloren die Hannoveraner mit 1:2. 29 Punkte haben die heutigen Gäste aktuell auf dem Punktekonto und stehen damit nur knapp vor Kaiserslautern in der Tabelle.

Das Hinspiel im vergangenen Jahr war eine knappes Duell. Hannover gewann das Spiel zu Hause mit 1:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kaiserslautern vs. Hannover 96: Die Tabellen

