Am heutigen Sonntag, den 18. Januar, treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 aufeinander. Das Duell wird um 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angestoßen.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Nur Sky oder auch live bei RTL im Free TV? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 heute im TV und Stream?
|Sky Deutschland
|Hier live sehen
|RTL
|Hier live sehen
|RTL+
|Hier live sehen
Gleich mehrere Sender zeigen heute die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Toni Tomic kommentiert das Spiel dort für Sky. In der Konferenz läuft die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Top Event und auf Sky Sport News HD. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der SkyGo-App.
Darüber hinaus zeigt RTL heute das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im Free-TV! Der Privatsender überträgt die 2. Bundesliga nämlich in der Konferenz. Den kostenpflichtigen Livestream von RTL findet Ihr auf der Streamingplattform RTL+.
Zu guter Letzt habt Ihr die Option das Zweitligaspiel im Livestream auf OneFootball zu sehen. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr dort die Übertragung von Sky.
Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Hannover 96
Kaiserslautern vs. Hannover 96: Aufstellungen
News über Kaiserslautern
Nach der Winterpause liegt Kaiserslautern aktuell auf dem siebten Tabellenrang. Insgesamt 27 Zähler konnten die heutigen Hausherren in 2. Bundesliga in der Hinrunde sammeln.
In der Liga unterlag der 1. FC Kaiserslautern zuletzt im Dezember Magdeburg mit 2:3.
Getty Images
News über Hannover 96
Auch Hannover 96 kassierte zum Ende der Hinrunde eine Niederlage gegen Nürnberg verloren die Hannoveraner mit 1:2. 29 Punkte haben die heutigen Gäste aktuell auf dem Punktekonto und stehen damit nur knapp vor Kaiserslautern in der Tabelle.
Das Hinspiel im vergangenen Jahr war eine knappes Duell. Hannover gewann das Spiel zu Hause mit 1:0.