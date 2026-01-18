Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKaiserslautern
Fritz Walter Stadion
team-logoHannover 96
GOAL

Nur Sky oder auch live bei RTL im Free TV? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96 heute im TV und Stream?

Der 1. FC Kaiserslautern trifft heute in der 2. Bundesliga auf Hannover 96. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 18. Januar, treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 aufeinander. Das Duell wird um 13.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angestoßen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Gleich mehrere Sender zeigen heute die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Toni Tomic kommentiert das Spiel dort für Sky. In der Konferenz läuft die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Top Event und auf Sky Sport News HD. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der SkyGo-App.

Darüber hinaus zeigt RTL heute das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 live im Free-TV! Der Privatsender überträgt die 2. Bundesliga nämlich in der Konferenz. Den kostenpflichtigen Livestream von RTL findet Ihr auf der Streamingplattform RTL+.

Zu guter Letzt habt Ihr die Option das Zweitligaspiel im Livestream auf OneFootball zu sehen. Im kostenpflichtigen Einzelstream seht Ihr dort die Übertragung von Sky.

Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Hannover 96

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Fritz Walter Stadion

Kaiserslautern vs. Hannover 96: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Titz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Kaiserslautern

Nach der Winterpause liegt Kaiserslautern aktuell auf dem siebten Tabellenrang. Insgesamt 27 Zähler konnten die heutigen Hausherren in 2. Bundesliga in der Hinrunde sammeln.

In der Liga unterlag der 1. FC Kaiserslautern zuletzt im Dezember Magdeburg mit 2:3.

lieberknecht-kaiserslautern-1200Getty Images

News über Hannover 96

Auch Hannover 96 kassierte zum Ende der Hinrunde eine Niederlage gegen Nürnberg verloren die Hannoveraner mit 1:2. 29 Punkte haben die heutigen Gäste aktuell auf dem Punktekonto und stehen damit nur knapp vor Kaiserslautern in der Tabelle. 

Das Hinspiel im vergangenen Jahr war eine knappes Duell. Hannover gewann das Spiel zu Hause mit 1:0.

Form

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

H96
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCK

Letzte 5 Spiele

H96

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Kaiserslautern vs. Hannover 96: Die Tabellen

