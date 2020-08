Nuno Gomes über Cristiano Ronaldo: "Er war sehr gut in den zwei Jahren bei Juve"

Bei Juventus reichte es für Ronaldo zu zwei Meistertiteln, aber in der Champions League blieb der Erfolg aus. Das macht nichts, findet Nuno Gomes.

Nuno Gomes, ehemaliger Teamkollege von Cristiano Ronaldo in Portugals Nationalteam, hat die beiden Spielzeiten von CR7 bei als Erfolg bezeichnet, auch wenn das Team in der zweimal enttäuschte.

Ronaldo war 2018 von nach Turin gewechselt und hatte dort zwei Meistertitel in der gefeiert. In der Königsklasse schied Juve überraschend erst gegen Amsterdam im Viertelfinale und in der gerade beendeten Saison gegen im Achtelfinale aus.

Gomes: Allein der Meistertitel reicht nicht für Juventus

"Nach dieser großen Veränderung hatten einige erwartet, dass es bei ihn nach dem Abgang von Real Madrid schlechter läuft", sagte Gomes Stats Perform News. "Aber er hat es allen mit seiner Bilanz, seinen Statistiken gezeigt. Er war sehr gut in diesen zwei Jahren bei Juventus", ergänzte er.

Gomes bezeichnete die bisherige Zeit Ronaldos in Turin als Erfolg: "Das würde ich so sehen, denn er hat zweimal den Titel in geholt", sagte er. Allerdings war ihm auch klar, dass der Erfolg in der Champions League einen entscheidenden Teil bei der Gesamtbewertung ausmacht: "Es reicht nicht für Juventus, wenn man nur in Italien Meister wird", meinte er.

Ronaldo erzielte in den beiden Spielzeiten in Italien wettbewerbsübergreifend bislang 65 Tore für Juventus.