Für den 1. FC Nürnberg geht es heute, Freitag, 5. November, in der 2. Bundesliga im eigenen Stadion gegen den Absteiger Werder Bremen. Um 18.30 Uhr rollt die Kugel im Max-Morlock-Stadion.

Für die Nürnberger verlief das vergangene Wochenende enttäuschend: Das einzige bis dato noch ungeschlagene Zweitliga-Team kassierte beim 0:2 in Darmstadt die erste Niederlage. Im zwölften Duell war es das erste Mal, dass das Team von Trainer Robert Klauß leer ausging.

Als Fünfter der Tabelle hat der Club aber immer noch Anschluss an die Aufstiegsplätze. Von diesen ist Werder weit entfernt: Nach vier Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen zum Auftakt finden sich die Grün-Weißen - wenig überraschend - im Mittelmaß des Unterhauses wieder. Als Zehnter geht der SVW von Coach Markus Anfang in den Spieltag und damit die Aufgabe in Franken an.

Hat Nürnberg die erste Pleite gut verkraftet oder schafft Werder es endlich, den Vorwärtsgang im Klassement einzulegen? Die Infos zur Übertragung des Spiels aus der 2. Bundesliga in TV und LIVE-STREAM liefern wir Euch jetzt.

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung 1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 5. November - 18.30 Uhr Spielort Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen heute live: Hier wird das Spiel im TV gezeigt

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen der Teams

Das ist die Aufstellung von Nürnberg:

Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Geis, Duman - Möller Daehli - Dovedan, Shuranov

Werder setzt auf folgende Aufstellung:

Pavlenka - Mbom, Veljkovic, Friedl, Jung - Rapp, Gruev - Weiser, Schmid - Füllkrug, Ducksch

1. FC Nürnberg vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zur 2. Liga

Nach 64 Duellen in der Bundesliga und einer Partie im DFB-Pokal 1995 treffen der 1. FC Nürnberg und der SV Werder Bremen nun erstmals in der 2. Liga aufeinander. Die Bremer gewannen nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen den Club (5U 2N): 2-0 in Nürnberg im März 2014. Zuletzt gab es 2018/19 in beiden Duellen ein 1-1.

Der 1. FC Nürnberg gewann nur eines der letzten acht Pflichtspiele zu Hause gegen Werder (3U 4N): 3-2 am 34. Bundesliga-Spieltag 2012/13. Sogar in den letzten 10 Heimspielen gegen die Bremer blieb der Club nie ohne Gegentor, zuletzt gelang dies beim 1-0 im Februar 2003 in der Bundesliga.

Der 1. FC Nürnberg trifft erstmals in der laufenden Saison auf einen Bundesliga-Absteiger (gegen Schalke 04 geht es erst am 17. Spieltag). In der vergangenen Spielzeit kassierte der Club in den vier Duellen mit Absteigern aus der Bundesliga nur eine Niederlage (2S 1U): 1-3 bei Fortuna Düsseldorf am 7. März 2021.

Nürnberg ist seit dem 1-2 gegen den FC St. Pauli am 14. Februar 2021 in 12 Heimspielen in der 2. Liga ungeschlagen (6S 6U). Für den Club ist das die beste Serie seit April 2015 bis März 2016, als es 18 Heimspiele ohne Niederlage waren (12S 6U).

Der 1. FC Nürnberg ist die erste Mannschaft seit Eintracht Braunschweig 2005/06, die in den ersten sechs Heimspielen einer Zweitliga-Saison nur ein Gegentor kassierte. In den letzten drei Heimspielen blieb der Club sogar immer ohne Gegentreffer, das ist für die Franken die beste Serie seit Dezember 2008 bis Mai 2009, als Nürnberg den noch heute gültigen Zweitligarekord von neun Heimspielen ohne Gegentor aufstellte.

Werder Bremen holte aus seinen letzten drei Auswärtsspielen in der 2. Liga nur einen Punkt und kassierte dabei acht Gegentore. In den ersten drei Auswärtsspielen dieser Saison waren es für die Norddeutschen noch sieben Punkte bei nur zwei Gegentreffern.

Werder Bremen spielte zuletzt erstmals in der eingleisigen 2. Liga zweimal in Folge remis und teilte damit so oft die Punkte wie an den ersten 10 Spieltagen insgesamt. Da es vor den beiden Remis eine 0-3-Niederlage in Darmstadt gab, sind die Bremer nun erstmals in dieser Saison drei Spiele in Folge ohne Sieg.

Bremens Marvin Ducksch gab in dieser Zweitliga-Saison ligaweit die meisten Torschüsse ab (51 – davon 15 noch im Trikot von Hannover 96). Damit kommt er nur auf einen Torschuss weniger als die drei Nürnberger mit den meisten Torschüssen in dieser Saison (Shuranov 19, Geis 17 und Krauß 16, zusammen also 52).

Bremens Trainer Markus Anfang holte mit Werder in der 2. Liga im Schnitt nur 1.23 Punkte pro Spiel, es ist damit seine schwächste Bilanz im Unterhaus. Bei Darmstadt 98 waren es durchschnittlich 1,50 Punkte pro Spiel, bei Holstein Kiel 1,65 und beim 1. FC Köln sogar 1,90.

Bremens Niclas Füllkrug erzielte in 54 Zweitligaspielen für den 1. FC Nürnberg (2014 bis 2016) 17 Tore, für die SpVgg Greuther Fürth, Hannover 06 und Werder Bremen traf er dagegen in 59 Partien im Unterhaus nur 12-mal. Fast die Hälfte seiner 29 Zweitligatore schoss er in der Saison 2015/16 für den Club (14).

