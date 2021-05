1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Spiel 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum. Goal begleitet die Partie am Sonntagnachmittag im LIVE-TICKER.

Macht Bochum heute den Aufstieg in die Bundesliga perfekt? Am 33. Spieltag der 2. Liga tritt der VfL am Sonntagnachmittag beim 1. FC Nürnberg an. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion ist um 15.30 Uhr.

Für Bochum kann der 16. Mai 2021 ein extrem freudiger Tag werden. Mit einem Sieg wäre der VfL nach elf Jahren in der 2. Liga endlich wieder erstklassig, bei entsprechender Schützenhilfe könnten auch ein Remis oder eine Niederlage sogar schon reichen. Schließlich hat der Tabellenführer zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf Greuther Fürth, das Relegationsplatz drei belegt.

Für Nürnberg geht es heute sportlich indes um nichts mehr. Nach einer sehr durchwachsenen Saison steht der Club auf Rang zwölf, den Klassenerhalt haben die Franken schon länger in der Tasche.

Gelingt Bochum heute die Rückkehr in die Bundesliga? Nürnberg vs. VfL gibt es hier bei Goal jedenfalls im LIVE-TICKER und Ihr verpasst keine wichtige Szene.

1. FC Nürnberg - VfL Bochum Anpfiff: Heute, 15.30 Uhr Tore 1:0 Margreitter (38.) Aufstellung Nürnberg Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Latteier - Hack - Shuranov, Dovedan Aufstellung Bochum Drewes - Bockhorn, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Eisfeld, Tesche - Bonga, Zulj, Holtmann - Zoller Gelbe Karten Tesche (Bochum, 26.)

Halbzeit | So wird das nichts heute für den VfL. Bochum spielt eine enttäuschende erste Halbzeit, liegt gegen solide und vom Druck befreite Nürnberger nach einem Standard-Gegentor verdient hinten und profitiert gerade auch nicht von den Zwischenständen in den Parallelspielen. Hätte der Club Mitte der zweiten Halbzeit seine zwei, drei gute Chancen noch genutzt und wäre Drewes nicht ein guter Rückhalt, es hätte noch düsterer aussehen können für Bochum. Eine deutliche Leistungssteigerung muss aus VfL-Sicht her.

HALBZEIT | 1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum im LIVE-TICKER | Spielstand: 1:0

45. Minute | Pause.

43. Minute | Denn das ist ein ziemlich lethargischer und saftloser Auftritt, den sein VfL bis jetzt hinlegt. Die Anfangsphase war ja noch ganz in Ordnung, ein bisschen Nervosität vor dem großen Schritt, okay, auch entschuldigt. Sich dann aber ab Mitte der ersten Halbzeit so gehen zu lassen und sich von Nürnberg so kaltstellen zu lassen, das ist dann doch nicht im Sinne eines angehenden Bundesligisten.

41. Minute | Fürth führt in Paderborn. VfL-Coach Reis holt schon mal Luft für eine saftige Halbzeitansprache.

39. Minute | Erstes Saisontor für Margreitter, und das in seinem letzten Heimspiel für seinen langjährigen Club. Sechs seiner sieben Zweitligatore erzielte der Spezialist per Kopf.

38. Minute | Jetzt auch Tore in Nürnberg - und die verdiente Führung für den Club. Margreitter steigt nach einem Eckball von Geis von der rechten Seite ein Stückchen höher als Soares und köpft vom Elfmeterpunkt ein. Starker Eckball, starker Kopfball, kein starker VfL derzeit.

38. Minute | TOOOOOOOOOOOOOR für den FCN! Nürnberg vs. Bochum 1:0 | Margreitter trifft

36. Minute | Überall Tore, nur beim Bochumer und beim Kieler Spiel nicht. Sogar Osnabrück geht in Führung. Dabei spielen die doch zu Hause?! Die beiden besten Teams der Liga dagegen im Sparmodus, in Angesicht des fast sicheren Aufstiegs. Wenn sich das mal nicht rächt.

34. Minute | Bonga tankt sich mit langen Schritten auf der rechten Außenbahn nach vorne, findet Zulj am Strafraumeck. Der löffelt die Kugel Richtung langes Eck, wo Holtmann ausholt, bereit für den Volley. Aber vergebens, Valentini köpft den Ball vorher raus.

31. Minute | Währenddessen hat Fürth ausgeglichen, so ganz von alleine gehts aus Bochumer Sicht vielleicht doch nicht. Der Tabellenführer täte gut daran, seine Passivität einzustellen und das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen. Allzu viel wird der Club nicht verschießen wollen.

29. Minute | Nürnberg bleibt am Drücker. Die folgende Ecke wird kurz ausgeführt, so kann Valentini ungestört links in den Sechzehner eindringen, Bochum geht nicht ran. Es folgt der Schlenzer Richtung langes Eck, Drewes muss seine dritte Parade an diesem Nachmittag auspacken, um den Rückstand zu verhindern.

28. Minute | Zum Beispiel so wie Hack jetzt. Bochum bekommt den Ball nach dem Freistoß nicht sauber geklärt, Hack hält aus großer Distanz unkonventionell drauf. Der Ball senkt sich gen linken Dreiceck, Drewes kratzt den Weg. Ganz krummes Ding von Hack.

27': Puh. Drewes gleich zwei Mal ganz stark! Müssen aufpassen, der Keeper hält die Null! #meinVfL #FCNBOC (0:0) — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 16, 2021

27. Minute | Den folgenden Freistoß aus wunderbarer Position verschenkt Dovedan, indem er direkt in die Mauer zimmert. Da kann man auch mehr draus machen.

26. Minute | Gelbe Karte für Robert Tesche (VfL) - Nürnberg vs. Bochum im LIVE-TICKER

26. Minute | Vielleicht ja jetzt: Tesche foult Dovedan unmittelbar am Sechzehnerhalbkreis. Und sieht obendrein auch noch Gelb, seine Saison ist damit beendet, er fehlt nächste Woche gesperrt.

24. Minute | Und so gestaltet sich dann auch das Spielgeschehen. Wenig Tempo, die Intensität ist nicht zu hoch. Da darf ruhig noch ein bisschen Feuer rein im Laufe des Nachmittags.

22. Minute | Parallel ist in Ostwestfalen Padernborn gegen Fürth in Führung gegangen. Bochum damit Stand jetzt zurück in der Bundesliga. Unter diesen Umständen muss sich Bochum selbst heute wirklich kein Bein mehr ausreißen.

21. Minute | Auf dem Feld verpassen die Fans nicht allzu viel gerade. Hier und da ein paar knackige Zweikämpfe, mal eine Halbfeldflanke. Den letzten, entscheidenden Touch findet aber gerade keines der Teams.

18. Minute | Ein paar Autohupen vom weitläufigen Umlauf des Stadions sind zu vernehmen. Das werden nicht die Nürnberger sein, die ihren Club noch auf Teufel komm raus auf Rang 11 peitschen wollen. Da haben einige Bochumer den Weg aus dem Revier nach Franken mitgemacht. Fanliebe in Pandemiezeiten.

15. Minute | Jetzt die erste vielversprechende Freistoßposition für Nürnberg, weil Bella Kotchap per Ringereinlage Shuranov zu Boden bringt. Experte Geis bringt das Leder nahe der seitlichen Strafraumbegrenzung direkt aufs kurze Eck, überrascht damit Drewes beinahe. Doch der gute Riemann-Ersatz ist noch rechtzeitig da und kratzt den Ball vor der Linie weg, klärt dann mit dem Fuß um den Pfosten herum zur Ecke, die nichts einbringt. Starke Aktion von beiden Akteuren.

13. Minute | Bochum verzeichnet dabei etwas mehr Spielanteile. Und bekommt jetzt nach Shuranovs Foul an Holtmann im linken Halbfeld einen Freistoß zugesprochen. Den schlägt Eisfeld scharf in die Mitte, Margreitter hält die Birne rein und klärt.

7': OHA! Erste ganz dicke Chance auf die Führung! Holtmann rein, Zulj direkt - der Ball zischt drüber! #meinVfL #FCNBOC (0:0) — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 16, 2021

11. Minute | Das waren jeweils zwei kontrolliert und geplant vorgetragene Angriff, ansehnlich und sachlich, und beide resultierten in einer guten Abschlussposition. Beide Teams sind auf der Höhe. Und liefern sich eine ausgeglichene Anfangsviertelstunde.

9. Minute | Auf der anderen Seite springt ein weiter Ball bis zu Valentini auf die rechte Seite tief in der Bochumer Hälfte, der Außenverteidiger bedient dann Shuranov an der Strafraumbegrenzung. Gegen zwei Gegenspieler tankt sich Shuranov vor, schießt aus spitzem Winkel. Und scheitert mit seinem Flachschuss gen langes Eck am sicheren Drewes.

7. Minute | Dann hat Bochum den ersten Aufreger auf seiner Seite: Bonga mit der weiten Flanke von der rechten Seite in den linken Raum des Sechzehners, wo Holtmann per Dropkick in die Mitte gibt. Dort kommt Zulj volley zum Abschluss - und setzt den nur knapp über die Latte.

6. Minute | Die erste halbwegs nennenswerte Szene ist eine flache Nürnberger Hereingabe von der rechten Seite, die Bella Kotchap zur Ecke klärt, die nichts einbringt. Wie gesagt. Ruhig.

5. Minute | Ziemlich ruhiger und besonnener Beginn im Max-Morlock-Stadion. Nicht nur, weil keine Zuschauer dabei sind. Auch die Protagonisten wirken noch in sich gekehrt und konzentriert. Große Emotionen oder waghalsiges Tempo sind noch nicht vertreten.

3. Minute | Wie groß ist die Motivation beim Club, heute Spielverderber zu spielen? Für Nürnberg selbst geht es um nichts mehr. Den Gegner auf heimischen Rasen feiern sehen, will aber ja auch keiner. Personell wird der Eindruck erweckt, als wollte sich Nürnberg nicht verstecken. Da ist ordentliches Offensivpotential vertreten.

1. Minute | "Die Legende lebt" wie es sich gehört bis zum letzten Ton ausgeklungen. Los gehts.

vor Beginn | Die Bochumer dagegen haben die Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren Abstinenz fest vor Augen. Seit dem 23. Spieltag steht die Mannschaft von Thomas Reis an der Tabellenspitze, Schlüssel dafür ist vor allem die starke Offensive, die mit 62 Treffern die zweitbeste der Liga ist. Bochum stolperte im Vergleich zur Konkurrenz im Saisonendspurt kaum, spielte in der gesamten Spielzeit nur dreimal unentschieden. So hat der VfL beispielsweise drei Niederlagen mehr auf dem Konto als der HSV, die Rothosen spielten aber alleine zehn Mal unentschieden.

vor Beginn | Die Bochumer treffen in Nürnberg auf ein Team, das nach der Relegation im Vorjahr wohl froh ist, diesmal schon aus dem Abstiegsrennen heraus zu sein. Für die Nürnberger ist realistisch vielleicht noch Platz 11 drin, derzeit stehen die Franken auf Rang 12, haben aber in den vergangenen Wochen schon gezeigt, dass sie Teams aus der oberen Tabellenhälfte durchaus ärgern können. So gab es Unentschieden gegen Fürth und Kiel, gegen Heidenheim gewann das Team von Robert Klauß sogar. Grundsätzlich hat Nürnberg nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele verloren.

vor Beginn | Bochums Coach Reis muss heute auf seinen gesperrten Kapitän verzichten, Losilla sah beim 5:1-Sieg gegen Regensburg die 10. Gelbe Karte der Saison. Er wird positionsgetreu von Eisfeld ersetzt, der Rest bleibt so wie er war. Schlechtes Omen: Der VfL verlor seit Beginn der Vorsaison beide Spiele ohne Losilla.

vor Beginn | Nürnberg war zuletzt Aufbaugegner für den HSV und ging mit 2:5 beim Debüt von Hrubesch unter. Trainer Klauß stellt im Vergleich dazu heute auf zwei Positionen um: Margreitter und Latteier beginnen für Mühl (Bank) und Möller Daehli, der angeschlagen heute nicht mitwirken kann.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 33. Spieltages zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Bochum.

Nürnberg vs. VfL Bochum heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Nürnberg:

26 Mathenia - 22 Valentini, 33 Margreitter, 4 Sörensen, 6 Handwerker - 5 Geis - 14 Krauß, 43 Latteier - 17 Robin Hack - 44 Shuranov, 10 Dovedan

Bochum setzt auf folgende Aufstellung:

25 Drewes - 11 Bockhorn, 37 Bella Kotchap, 29 Leitsch, 3 Soares - 10 Eisfeld, 23 Tesche - 19 Bonga, 32 Zulj, 21 Holtmann - 9 Zoller

1. FC Nürnberg vs. VfL Bochum im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen kein anderes Team feierte der VfL Bochum im Profifußball so viele Siege wie gegen den 1. FC Nürnberg (26).

Der VfL Bochum verlor nur 1 der bisherigen 15 Zweitliga-Spiele gegen den 1. FC Nürnberg (10 Siege, 4 Remis): mit 1-3 auswärts im September 2017. Gegen kein Team, gegen welches der VfL im Unterhaus mindestens 7-mal spielte, haben die Bochumer einen so hohen Punkteschnitt wie gegen den FCN (2.3).

Nürnberg gewann nur 1 seiner 7 Zweitliga-Heimspiele gegen Bochum (2 Remis, 4 Niederlagen) und erzielte dabei insgesamt nur 5 Tore. Gegen kein Team, gegen welches der Club im Unterhaus so oft zu Hause antrat, hat Nürnberg einen so geringen Punkte- und Torschnitt (je 0.7)

Bochum holte durch den Sieg gegen Regensburg nach 0-1-Rückstand in dieser Saison bereits 19 Punkte nach Rückstand, das ist Ligabestwert. Nürnberg hingegen verspielte bereits 27 Punkte nach Führung und damit mehr als jedes andere Team.

Nürnberg kassierte am vergangenen Spieltag beim HSV zum 2. Mal in der laufenden Spielzeit 5 Tore (2-5). Zuvor war dies Ende Januar gegen Hannover zu Hause der Fall (ebenfalls 2-5).

Bei einem Sieg würde Bochum aus eigener Kraft zum 7. Mal in die Bundesliga aufsteigen, nur Gegner Nürnberg und Bielefeld gelang das öfter (je 8-mal). Es wäre der erste Aufstieg des VfL seit der Saison 2005/06.

Nürnberg ist seit 5 Heimspielen im Unterhaus ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis), so wie zuletzt im Herbst 2019 (ebenfalls 5). Eine längere ungeschlagene Heimserie hatte der Club in der 2. Liga zuletzt zwischen September 2014 und März 2016 (damals 18).

Bochum feierte beim 5-1 gegen Regensburg seinen 20. Saisonsieg – bei einem Sieg in Nürnberg würde der VfL seinen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga von 1995/96 einstellen (21 Siege).

Nürnberg sammelte zwar mit 40 Punkten um 3 mehr als in der gesamten Vorsaison (37). Jedoch waren es zum Vergleichszeitpunkt nach 32 Spieltagen in diesem Jahrtausend nur in der Vorsaison weniger Punkte (36) als in der laufenden Spielzeit.

Robert Tesche traf als erster Bochumer seit Simon Terrodde in der Saison 2015/16 in 4 Zweitliga-Spielen in Folge. Terodde stellte damals mit 5 Spielen in Folge sogar den Vereinsrekord des VfL im Unterhaus ein (zuvor Peter Peschel im Februar 2000), was nun auch Tesche gelingen könnte.

Kein anderer Spieler bereitete in dieser Saison so viele Tore vor wie Robert Zulj (13). Mehr Vorlagen in einer Saison gaben seit detallierter Datanerfassung 2006/07 nur Pacal Groß für Ingolstadt 2014/15 (16) und Dominick Drexler für Köln 2018/19 (14).

Nürnberg vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Nürnberg vs. Bochum heute ... live im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket im LIVE-TICKER Goal

1. FC Nürnberg vs. Bochum heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur 2. Liga

Draußen vor dem Stadion standen rund 200 Fans am Zaun, sie sangen und klatschten im norddeutschen Schietwetter für ihre Fußball-Helden - und hoffen nun am Sonntag auf die ganz große Aufstiegsparty bei Holstein Kiel. Natürlich unter Corona-Bedingungen. "Wer sich bei dem Wetter da hinstellt und die Mannschaft nach vorne peitscht, dem liegt das wirklich sehr am Herzen", sagte Trainer Ole Werner trocken.

Der ganz große Traum in Kiel könnte schon am Wochenende Wirklichkeit werden. Während dem großen Hamburger SV ein weiteres Jahr in der 2. Liga droht, steht das kleine Holstein nach dem spektakulären 3:2 (1:1) gegen Jahn Regensburg vor dem Sprung auf die ganz große Bühne. Kiel, gebeutelt von zwei Corona-Quarantänen und einem Mammutprogramm wegen der Nachholspiele, werde jetzt noch einmal "alle Körner, die noch da sind, zusammen fegen", sagte Werner vor der Partie beim Karlsruher SC (Sonntag, 15.30 Uhr), die Aufstiegsfrage werde über den "Kopf und das Herz" entschieden.

Holstein Kiel - einem größeren Publikum dürften die Störche wohl immer noch wegen des legendären Unentschiedens gegen den 1. FC Süderbrarup auf dem Kieler Wochenmarkt aus dem Film "Werner Beinhart" bekannt sein ("Granate! Tooooor! Tor für Kiel in der letzten Minuten – ein verdientes Unentschieden"), nun hämmern die Schleswig-Holsteiner gewaltig an das Tor zur Bundesliga. Mit einem Sieg beim KSC wäre bereits am vorletzten Spieltag alles klar, auch der VfL Bochum könnte gegen den 1. FC Nürnberg die Rückkehr perfekt machen.

Und weil die Kieler immer "wieder aufstehen" und "alles geben", wenn "der Mannschaft ein Knüppel zwischen die Beine" fliegt, kann der HSV nun nicht mehr direkt aufsteigen. Der Tabellenvierte muss beim VfL Osnabrück gewinnen und auf einen Patzer der SpVgg Greuther Fürth beim SC Paderborn hoffen, um die Chance auf ein Wunder zu wahren. "Wenn der liebe Gott mit uns ist, gehen wir vielleicht in die Relegation", hatte Neutrainer Horst Hrubesch schon zuletzt gesagt. Und meinte am Freitag über das Saisonfinale: "Jetzt gilt: Sekt oder Selters. Du musst diese zwei Spiele gewinnen." Der 70-Jährige hofft, dass Paderborn "uns ein bisschen aus der Patsche hilft".

Wie ein Märchen klingt derweil die Erfolgsgeschichte der Kieler. "Wir sind einfach 'ne geile Truppe", sagte Simon Lorenz. Vor zwei Monaten erschien die Situation von außen noch "aussichtslos", wie Sportchef Uwe Stöver meinte, doch Holstein siegte auch ohne vernünftiges Training nach der Zwangspause einfach weiter. Von 18 möglichen Punkten nach der zweiten Quarantäne holte Kiel 16. "Wir sind dicht dran" an der ersten Liga, sagte Stöver, aber "die Beine werden schwer".

Quelle: SID

