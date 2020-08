1. FC Nürnberg vs. Türkgücü München im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung des Testspiels

Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Goal verrät Euch, wo das Testspiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Saalfelden hat der ein Testspiel gegen Türkgücü München geplant. Anstoß ist um 16 Uhr im Sportpark Aschheim. Nach den Begegnungen mit (1:0), dem (1:2) und der TSG Hoffenheim (5:2) ist es für den FCN bereits das vierte Testspiel in der Saisonvorbereitung.

Für Türkgücü ist es nach dem Aufstieg in die ein weiterer Gradmesser. Am ersten Spieltag der neuen Saison kommt es gleich zum Stadtderby mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Lässt Türkgücü nach dem 1:0 gegen die Grasshoppers Zürich den nächsten Sieg folgen? Zuvor hatte man Augsburg mit 1:4 unterlegen und war gegen Regensburg nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Ihr möchtet wissen, ob das Testspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg (FCN) und Türkgücü München heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Begegnung.

1. FC Nürnberg (FCN) gegen Türkgücü München heute live im Free-TV sehen - geht das?

Für alle, die sich am Samstag auf eine Übertragung des Testspiels zwischen dem 1. FC Nürnberg und Türkgücü München gefreut haben, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Weder im Free-TV noch im Pay-TV wird die Begegnung am Nachmittag übertragen.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr deshalb auf das Duell verzichten müsst, denn wie schon bei den letzten Testspielen wird es wohl auch heute wieder einen LIVE-STREAM geben. Alles, was Ihr zu diesem Thema wissen müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Schlusspfiff 🎶



Die letzte Einheit in Saalfelden ist beendet. Morgen Mittag geht‘s wieder in die Heimat. Auf dem Weg testen wir noch gegen @turkgucumunchen. 💪 #fcn | #ServusAustria 🔴🇦🇹⚫️ pic.twitter.com/tksRhC2Gem — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 28, 2020

Bild: Imago Images / Passion2Press

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg (FCN) und Türkgücü München im LIVE-STREAM verfolgen

Türkgücü München hat bereits am Donnerstag auf Twitter verkündet, dass das Testspiel im LIVE-STREAM auf Youtube übertragen wird. Die Übertragung wird Euch kostenlos und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung stehen.

🇩🇪Weiter geht's! Am Samstag treffen wir auf den @1_fc_nuernberg ! Die Partie könnt ihr live auf YouTube sehen! Link folgt in Kürze! ⚽️💥



—



🇹🇷Devam ediyoruz! Cumartesi günü @1_fc_nuernberg ile karşılaşacağız. Maçı… https://t.co/NWau3D5Wqk — Türkgücü München (@turkgucumunchen) August 27, 2020

Auch der 1. FC Nürnberg wird das Aufeinandertreffen am Samstag live und in voller Länge auf seinem Youtube-Kanal zeigen. Um die Begegnung mit FCN-Kommentar verfolgen zu können, müsst Ihr nur auf die offizielle Seite des Vereins gehen und schon könnt Ihr den LIVE-STREAM starten.

Nürnberg testet gegen Türkgücü: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften

Sobald bekanntgegeben wurde, mit welchen Spielern beide Teams die Aufgabe angehen, findet Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

1. FC Nürnberg (FCN) gegen Türkgücü München: Die Übertragung des Testspiels in der Übersicht