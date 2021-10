1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM

Ein Zweitliga-Duell in der zweiten Pokalrunde: Für Nürnberg geht es gegen den HSV. Hier sind die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der 2. Runde des DFB-Pokals stehen sich heute mit dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV zwei Zweitligisten gegenüber. Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist am Dienstag, 26. Oktober, um 20.45 Uhr.

Die Nürnberger sind in der 2. Liga das einzige noch ungeschlagene Team - und stehen doch nur auf dem vierten Rang. Zu viele Unentschieden haben den Club vom Sprung auf einen der Aufstiegsplätze abgehalten. Eine der bislang sechs Punkteteilungen in der Liga gab es für Nürnberg beim HSV: Ende September ging das Spiel bei den Hanseaten 2:2 aus.

Die Hamburger liegen in der zweiten Liga als Sechster noch hinter den Nürnbergern - und bleiben damit erneut hinter den hohen eigenen Erwartungen zurück. Immerhin klappte es im Pokal in der ersten Runde mit einem Sieg: Mit 2:1 setzte sich der HSV beim Drittligisten in Braunschweig durch. Nürnberg behielt mit 1:0 beim Regionalligisten in Ulm die Oberhand.

Goal bringt Euch alle Infos zur Übertragung des Duells zwischen Nürnberg und dem HSV im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV Wettbewerb DFB-Pokal - 2. Runde Anpfiff 26. Oktober - 20:45 Uhr Spielort Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Eine einfache Frage - und die unerfreuliche und einfache Antwort lautet: nein. Im Free-TV ist das Duell zwischen Nürnberg und dem HSV nicht zu sehen, denn nur zwei Partien werden aus den ersten beiden Pokalrunden für alle übertragen. Die Wahl der ARD fiel dabei in dieser Runde auf die Partie zwischen Gladbach und dem FC Bayern. Sport1 entschied sich für das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Ingolstadt.

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Partie zwischen dem Club und dem HSV im Fernsehen zu schauen. Welche das ist, verraten wir Euch jetzt.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Das Spiel live bei Sky

Das Duell zwischen dem FCN und dem HSV läuft auf Sky. Der Bezahlsender zeigt es live und in voller länger - allerdings nur denen, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Denn um die 90 oder 120 Minuten bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Sender. Dabei müsst Ihr zwischen den verschiedenen Paketen auswählen - um den DFB-Pokal sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket. Wenn Ihr dies geordert habt, könnt Ihr unter anderem auch die Premier League und die Formel 1 live und in voller Länge sehen.

Der Pokal ist für die meisten Klubs aber nur der zweit- oder drittwichtigste Wettbewerb. Die Liga steht bei vielen im Vordergrund - doch mit dem Sport-Paket gibt es die Duelle aus der Bundesliga für Euch nicht zu sehen. Dazu benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alles zu den einzelnen Paketen von Sky könnt Ihr HIER noch einmal nachlesen.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

TV-Übertragung hin oder her - Ihr wollt das Spiel aber in einem LIVE-STREAM verfolgen? Auch das ist möglich! Sky ist wiederum der Anbieter, der Euch glücklich macht und der für Euch zwei Alternativen für den STREAM bereithält. Welche das sind, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste Möglichkeit, das Pokal-Duell zwischen Nürnberg und Hamburg in einem LIVE-STREAM zu schauen, heißt Sky Go. Aber auch für diese Variante benötigt Ihr ein Abo beim Pay-TV-Sender. Habt Ihr das abgeschlossen, erhaltet Ihr die Zugangsdaten für Sky Go und Ihr könnt mit dem Streaming starten.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Mit Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit heißt Sky Ticket und ist für alle Fans interessant, die zwar gerne das Pokalspiel sehen möchten, aber noch kein langfristiges Abo bei Sky haben und auch keins abschließen wollen. Denn Sky Ticket erlaubt es Euch, einen Monat lang mit dem Supersport-Ticket das komplette Sportprogramm von Sky zu genießen - für 29,99 Euro.

Dann habt Ihr nicht nur Zugang zu allen Spielen des DFB-Pokals, sondern könnt Euch auch den Bundesliga-Samstag oder Partien aus der englischen Premier League anschauen. Genauere Informationen zu Sky Ticket findet Ihr HIER.

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der LIVE-TICKER

Die TV-Übertragung und die im LIVE-STREAM ist nichts für Euch? Dann gibt es noch Goal! Wir haben einen LIVE-TICKER für Euch, in dem Ihr über alles Wissenswerte aus Nürnberg blitzschnell informiert werdet. Das Ganze ist natürlich kostenlos - und eine echte Alternative!

Hier geht's zum LIVE-TICKER

1. FC Nürnberg vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben worden sind, findet Ihr sie hier.