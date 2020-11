1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Siebter Spieltag in der 2. Bundesliga: Nürnberg empfängt Düsseldorf. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenspiel in der 2. Liga: Der trifft auf . Die Partie wird um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen.

Eine Partie mit Bundesligacharakter: Nürnberg gegen Düsseldorf. Während der Club um ein Haar in die abgestiegen wäre und die Fortuna von der Bundes- in die 2. Liga musste, peilen beide Vereine den Aufstieg ins Oberhaus an.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. (7. Spieltag)

: 2. (7. Spieltag) Datum : Samstag, 7. November 2020

: Samstag, 7. November 2020 Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Liga übertragen

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt jedes Spiel der 2. Liga live und exklusiv, entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz. Die 2. Liga gibt es also leider nicht im Free-TV zu sehen. Wer sein Lieblingsteam live verfolgen möchte, muss Sky abonnieren.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV

Sky geht bereits um 12.30 Uhr auf Sendung und zeigt Nürnberg gegen Düsseldorf über die vollen 90 Minuten. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, Euer Kommentator dort ist Jürgen Schmitz. Alternativ könnt Ihr die Partie auch in der Konferenz verfolgen, die auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Moderator Peter Hardenacke läuft. Sky könnt Ihr nur als Abonnent des Senders empfangen. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder keinen Sky-Receiver besitzt, könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Die einzig legale Möglichkeit, die 2. Liga online zu verfolgen, ist über Sky Go, Sky Ticket oder Onefootball. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download für diverse Endgeräte.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Als Sky-Kunde hat man automatisch Zugriff auf die Sky-Go-App. Dort empfangt Ihr die gleichen Inhalte, die Ihr auch für das TV-Paket gebucht habt. Nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten einpflegen – danach könnt Ihr die 2. Liga genießen.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer nützlich, die kein Kunde von Sky sind, das Spiel aber dennoch sehen möchten. Für 19,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch das Sport-Paket buchen und die 2. Liga streamen. Hier gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball hat eine Kooperation mit Sky, welche es der App erlaubt, die Einzelspiele der 2. Liga zu streamen. Für einmalige 3,99 Euro erhaltet Ihr Zugang zur Übertragung. Für weitere Infos, klickt hier.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr alle Spiele kostenlos verfolgen. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die wichtigsten Ereignisse aus Nürnberg – schaut mal rein!

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, kann sich die Highlights der 2. Liga auf DAZN ansehen.

Auf DAZN gibt es zurzeit eine Vielzahl an Liveübertragungen, für die Ihr nach dem Ablauf des Probemonats 11,99 Euro monatlich zahlt. Im Preis enthalten sind zum Beispiel die und die sowie Spiele der Bundesliga.

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Nürnberg bisher 44 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Fortuna Düsseldorf 22 Siege 13 9 Remis 9 83 Tore 62 21,7 Mio. Euro Marktwert 42,6 Mio. Euro Robin Hack (3,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kevin Danso (5 Mio. Euro)

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick