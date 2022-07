Nottingham Forest hat angeblich Nationalspieler Anton Stach im Visier

Nottingham Forest hat die Bundesliga als bevorzugten Spielermarkt für Neuzugänge entdeckt. Offenbar nächstes Objekt der Begierde: Anton Stach.

Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest will angeblich weiter in der Bundesliga wildern. Der frühere Europapokalsieger hat laut einem Bericht der Daily Mail ein Auge auf Anton Stach vom FSV Mainz 05 geworfen. Bereits zuvor in diesem Transfersommer hatte sich Nottingham in Mainz bedient, für kolportierte zehn Millionen Euro wechselte Kapitän Moussa Niakhate nach England.

Im Frühjahr hatte der Mainzer Sportvorstand einen Abschied von Mittelfeldspieler Stach jedoch ausgeschlossen. "Angebote für Anton interessieren uns nicht die Bohne - die können sich alle sparen. Ein Wechsel in diesem Sommer ist für mich nicht vorstellbar", stellte Heidel im März klar.

Anton Stach: DFB-Debüt im März gegen Israel

Stach war erst vor der vergangenen Saison als frischgebackener U21-Europameister von Greuther Fürth nach Mainz gewechselt und erlebte dort einen rasanten Aufstieg. Der 23-Jährige reifte zum unumstrittenen Stammspieler, seine starken Leistungen führten sogar zu einer Berufung in die Nationalmannschaft. Im März gab er in einem Testspiel gegen Israel sein Debüt, auch für die Nations-League-Partien nach der Saison wurde er von Bundestrainer Hansi Flick nominiert.

Ein Interesse von Nottingham an Stach würde nicht nur wegen Niakhate zur bisherigen Transferpolitik des Klubs in diesem Sommer passen. Generell scheint die Bundesliga zu den bevorzugten Märkten der Klubbosse zu gehören. Auch Taiwo Awoniyi von Union Berlin (20,5 Mio. Euro Ablöse) und Bayerns Omar Richards (8,5 Mio. Euro) fanden den Weg aus der deutschen Eliteliga zum englischen Traditionsklub.