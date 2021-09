Norwich City vs. FC Liverpool: Der EFL Cup live im TV und LIVE-STREAM

In der dritten Runde des EFL Cup empfängt Norwich den FC Liverpool. Wo, wie und wann Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Liverpool spielt bislang eine gute Saison und bekommt es in der dritten Runde des EFL Cups nun mit Norwich City zu tun. Die Canaries tun sich bislang schwer und hoffen in diesem Wettbewerb auf ein erstes Erfolgserlebnis der noch jungen Saison. Am Dienstag, den 21. September, kommt es an der Carrow Road um 20.45 Uhr zum Duell.

In der Premier League ist der Aufsteiger aus Norwich bislang chancenlos. Nach fünf Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Daniel Farke das einzige Team ohne Punkte. Im EFL Cup erhofft man sich nun ein befreiteres Auftreten. Allerdings dürften die Reds eine harte Nuss werden. Zwar wird Jürgen Klopp aller Voraussicht nach ein stark verändertes Team auf den Platz schicken. Dennoch wird die erste Elf genug Qualität mitbringen.

Norwich City vs. FC Liverpool: Die Übersicht über das Champions-League-Duell

Wettbewerb EFL Cup / Carabao Cup | 3. Runde Begegnung Norwich City vs. FC Liverpool Anpfiff 21. September - 20.45 Uhr Ort Carrow Road (Norwich, England)

Norwich City vs. FC Liverpool: Die dritte Runde des EFL Cup live im TV

Die Premier League hat DAZN zwar nicht mehr im Programm, englischen Fußball gibt es aber dennoch beim Streamingdienst zu sehen. Der EFL Cup wird live und ausschließlich bei DAZN übertragen. Neben dem FC Liverpool wird auch die Partie von Manchester City gegen die Wycombe Wanderers live gezeigt.

Im klassischen TV ist die Partie zwischen den Reds und den Canaries also nicht zu sehen. Dennoch könnt Ihr auf dem Fernseher auf verschiedene Arten in den Genuss des Ligapokals kommen. Wenn Ihr einen Smart TV besitzen solltet, könnt Ihr unter anderem über die DAZN-App auf die Übertragung der Begegnung zugreifen.

Voraussetzung dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Ihr habt dabei die Wahl zwischen einem monatlichen oder einem jährlichen Abomodell. Das monatliche ist flexibel kündbar und kostet 14,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und kostet einmalig 149,99 Euro. Umgerechnet würdet Ihr damit aber sogar sparen, da diese Summe auf den Monat heruntergebrochen rund 12,50 Euro beträgt. Das ganze Angebot könnt Ihr außerdem noch bis Ende September mit einem kostenlosen Probemonat testen, den Ihr unter diesem Link findet.

Norwich City vs. FC Liverpool als LIVE-STREAM bei DAZN

Allgemein gilt für die Live-Übertragungen von DAZN: Ihr benötigt ein internetfähiges Gerät sowie eine stabile Internetverbindung. Neben Eurem Smart TV könnt Ihr auch via Handy oder Laptop auf die Live-Übertragung zugreifen. Den LIVE-STREAM könnt Ihr über Euer Handy via DAZN-App verfolgen.

Am Laptop nutzt Ihr einen Internet-Browser Eurer Wahl und geht auf die Homepage von DAZN. Dort gebt Ihr Eure Accountdaten, sofern vorhanden, an und könnt direkt loslegen. Kommentiert wird die Begegnung von Uli Hebel, der von Experte Ralph Gunesch unterstützt wird.

Norwich City vs. FC Liverpool: Der direkte Vergleich

Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Mannschaften fällt ziemlich eindeutig zugunsten des FC Liverpool aus. Der letzte Sieg der Canaries stammt aus der Saison 1993/94. Zuletzt gab es immer wieder klare Niederlagen. In der Saison 2015/16 kam es zu einem hoch spektakulären 5:4 für die Reds, es war die Debüt-Saison von Jürgen Klopp an der Anfield Road.

Die letzten Aufeinandertreffen in der Liga konnte Klopp mit seiner Mannschaft stets für sich entscheiden. Der letzte Punktverlust datiert aus der Saison 15/16, als man im Hinspiel an der Carrow Road nicht über ein 1:1 hinauskam.

Norwich City vs. FC Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

So könnte Norwich City auflaufen: Krul - Aarons, Kabak, Hanley, Williams - McLean, Normann, Gilmour - Sargent, Pukki, Rashica

Diese Mannschaft könnte Klopp aufs Feld schicken: Kelleher - Williams, Konaté, Gomez, Tsimikas - Milner, Fabinho, Jones - Minamino, Origi, Diogo Jota