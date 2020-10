Norwegen gegen Serbien live im TV und im LIVE-STREAM: Alle Informationen zur Übertragung der EM-Qualifikation (Playoff)

Vier freie Plätze für die EM gibt es noch, sowohl Norwegen als auch Serbien wollen einen davon. Goal erklärt alles rund um die Übertragung des Spiels.

In der EM-Qualifikation startet die entscheidende Phase für die letzten vier freien Plätze: und treten im Halbfinale der Playoffs gegeneinander an. Los geht es im Ullevaal-Stadion in Oslo heute um 20:45 Uhr.

Der komplizierte Modus der EM-Qualifikation hat vielen Fans schon zu Beginn der vergangenen Saison Kopfschmerzen bereitet. Aufgrund des Coronavirus haben sich die Qualifikationsspiele der letzten vier Mannschaften nach hinten verschoben, jetzt geht es endlich in die wichtigen Finalspiele.

16 Mannschaften sind noch übrig, welche auf jeweils acht Halbfinals aufgeteilt sind. Im Finale werden dann mit den Gewinnern der Halbfinals vier Sieger gekürt, die an der Europameisterschaft im kommenden Sommer teilnehmen dürfen.

Heute spielen unter anderem Norwegen und Serbien gegeneinander. Die Norweger rund um Martin Ödegaard und Alexander Sörloth konnten sich bisher erst für eine EM qualifizieren, im Sommer 2000 durften die Skandinavier teilnehmen. Fun Fact: Norwegens Sturmhoffnung Erling Haaland wurde genau einen Monat nach dem Ausscheiden seines Heimatlandes damals geboren.

Es ist das wichtigste Spiel für die beiden Nationalmannschaften seit langer Zeit. Goal erklärt, wo man Norwegen gegen Serbien heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen kann.

Norwegen vs. Serbien live: Das EM-Playoff am Donnerstag

Duell Norwegen - Serbien Datum Donnerstag, 8. Oktober 2020 | 20:45 Uhr Stadion Ullevaal Stadion, Oslo, Norwegen

Quelle : imago images

Norwegen gegen Serbien live im TV sehen: So werden die EM-Playoffs übertragen

Was gibt es Schöneres, als sich am Ende eines langen Tages auf das Sofa zu setzen und hochklassigen Fußball zu schauen? Vorab aber die Enttäuschung: Norwegen - Serbien läuft heute nicht LIVE im TV. Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gibt es keinen Sender, der sich die Rechte an der Begegnung gesichert hat.

Allerdings ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Es gibt nämlich eine verblüffende Möglichkeit, das Spiel trotzdem auf dem Smart TV zu streamen und so den Fußballabend doch noch stattfinden zu lassen.

Der Streamingdienst DAZN hält die Rechte an der EM-Qualifikation und wird deswegen unter anderem die Partie zwischen Norwegen und Serbien LIVE übertragen. Alles weitere rund um DAZN und wie man die Plattform kostenlos benutzen kann, steht im nächsten Abschnitt.

Serbien zu Gast in Norwegen: Die EM-Playoffs im LIVE-STREAM verfolgen - DAZN überträgt live

DAZN überträgt heute die Spiele der EM-Qualifikation, also auch Norwegen gegen Serbien im LIVE-STREAM. Los geht es wenige Minuten vor dem Anstoß um 20.45 Uhr. Euer Kommentator wird Felix Keil sein.

Dabei hat DAZN weit mehr als Länderspiele im Angebot: Mit und , und befindet sich der junge Streamingsender an der Spitze der europäischen Fußballübertragung.

Nicht nur das: Der Aktionsradius von DAZN geht weit über den Fußball hinaus. Mit NBA, NFL, Tennis, Eishockey, Handball, Boxen, Motorsport, Leichtathletik und vielem mehr ist hier für jeden etwas dabei! Eine Übersicht zum Streamingprogramm hat euch DAZN News zusammengestellt.

Das müsst ihr tun, um DAZN benutzen zu können

Die Benutzung von DAZN ist denkbar einfach: Man benötigt nur eine App und ein gültiges Abonnement. Fangen wir mit der App an: Diese gibt es kostenlos auf jeglichen Geräten zum Download. Nicht nur Handy, Tablet, Webbrowser oder Smart TV sind ideale Geräte, um sich bei DAZN anzumelden.

Auch mit Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick oder diversen Spielekonsolen läuft das Streamingangebot einwandfrei. Eine Übersicht der zulässigen Geräte findet ihr hier.

Norwegen empfängt Serbien: So streamt ihr die EM-Quali mit dem DAZN-Abo

Ihr seid in Besitz eines Geräts mit DAZN-App? Perfekt, dann fehlt nur noch das Abonnement. Dieses ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es hier zwei unterschiedliche Varianten: Mit dem Monatsabo zahlt ihr 11,99 Euro pro Monat, mit dem Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat). Hier geht es zum Preisvergleich.

Allerdings gibt es noch eine einmalige dritte Variante: Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr kostenlos auf das gesamte DAZN-Programm zugreifen. 30 Tage lang LIVE-Spitzensport - und ihr zahlt keinen Cent!

Quelle : AA

EM-Qualifikation, Norwegen gegen Serbien live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Hier werden die Aufstellungen hochgeladen, sobald diese bekannt sind. Es lohnt sich, vor dem Anpfiff nochmal vorbeizuschauen!