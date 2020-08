Noah Ohio: Das Leipzig-Juwel, das schon für City und United spielte

Bei City war ihm die Perspektive zu schlecht, auch der BVB und Bayern scouteten ihn wohl. Nun will Noah Ohio in Leipzig den Sprung nach oben schaffen.

HINTERGRUND

Noah Ohio ist zwar erst 17 Jahre alt - und doch hat er schon für zwei der größten Rivalen im Weltfußball gespielt: und . Mittlerweile geht der Stürmer für auf Torejagd. Und wie.

Ohio wurde in den Niederlanden geboren, hat dort aber nie für einen der großen Klubs gespielt. Beim FC Almere, einem kleinen Verein aus der Nähe Amsterdams, entdeckte ihn vor ein paar Jahren Englands Rekordmeister Manchester United und lotste ihn in seine Nachwuchsakademie.

Doch Ohio blieb nur ein Jahr, ehe er im Sommer 2016, mit 13, ausgerechnet zum Stadtrivalen ManCity wechselte. Bei den Cityzens entwickelte er sich prächtig, wurde 2017 erstmals für die U15-Nationalelf der nominiert und traf in seinem zweiten Einsatz gleich doppelt - ausgerechnet gegen , das die Oranje-Talente in einem Testspiel mit 3:2 besiegten.

Noah Ohio: In bessere Perspektive als bei Manchester City

Ohio, der in der U16 kurzzeitig auch mal für England auflief und ob seiner Wurzeln theoretisch auch für spielen könnte, war zwar nie der klassische Überflieger, durfte bei City aber schon mit 15 ein paar Mal in der U18 Premier League ran.

Weil er körperlich schon enorm weit ist, mit seiner Bulligkeit zum Beispiel an Inter-Star Romelu Lukaku erinnert, war das Messen mit deutlich älteren Talenten kein Problem. Wenngleich Ohio zwar ein Neuner ist, sich aber keineswegs nur über seine Physis definiert. Er lässt sich auch mal fallen, ist ein hervorragender Wandspieler, hat einen starken ersten Kontakt und eine auffällig gute Übersicht.

Bild: Instagram Noah Ohio

Das fiel im vergangenen Sommer auch mehreren Bundesligisten auf. Manchester City wollte Ohio zwar halten, ein Angebot der Engländer für eine Vertragsverlängerung schlug er jedoch aus. Die Perspektive für den Durchbruch in der ersten Mannschaft hielt und hält er in Deutschland für besser.

Auch und der FC Bayern sollen vor gut einem Jahr um Ohio gebuhlt haben, der entschied sich letztlich aber für RB Leipzig. Bis dato kann man durchaus sagen: eine kluge Entscheidung.

Noah Ohio: Top-Quote in erster Saison bei RB Leipzig

Denn lange Eingewöhnungszeit brauchte Ohio nicht. In seiner ersten Saison in der U17- gelangen ihm zehn Tore in 13 Einsätzen. Bevor die Spielzeit im März wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen werden musste, hatte er eine Serie von sieben Treffern in fünf aufeinanderfolgenden Partien vorzuweisen, erzielte beim 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Nachwuchs der Berliner Hertha das goldene Tor.

Bei Leipzig, wo er bis Sommer 2022 unter Vertrag steht, halten sie große Stücke auf Ohio. Er wurde in die U19 übernommen, soll dort kommende Saison die nächsten Entwicklungsschritte machen - und irgendwann vielleicht in der Bundesliga aufschlagen.