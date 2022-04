Klubchef Oliver Mintzlaff hat Spekulationen um einen Abgang von Stürmer Christopher Nkunku bei RB Leipzig eine Absage erteilt. "Ich habe es öfter gesagt und sage es auch hier gerne in der ARD: Nkunku ist auch in der kommenden Saison unser Spieler", sagte Mintzlaff vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin.

Der 24-jährige Angreifer wechselte 2019 für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig, seitdem zeigte seine Leistungskurve steil nach oben.

Nkunku mit Bayern in Verbindung gebracht worden

Der Franzose Nkunku steht noch bis 2024 bei RB unter Vertrag, zuletzt war er unter anderem mit Bayern München in Verbindung gebracht worden. Aber auch zahlreiche andere Top-Klubs, so unter anderem Ex-Klub PSG, sollen an dem Nationalspieler Interesse zeigen.

Nkunku kommt aktuell auf 17 Tore und 15 Assists für RB in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend verzeichnet er bis dato 49 Torbeteiligungen.