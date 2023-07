"Ich habe damit nix am Hut": Philipp Lahm von Frage nach möglichem Bayern-Transfer von Harry Kane genervt

Bei der Saisoneröffnung des FC Bayern München ist Harry Kane das große Thema. Philipp Lahm will aber dazu lieber nichts sagen.

WAS IST PASSIERT? Philipp Lahm, ehemaliger Kapitän des FC Bayern München, hat am Rande der Team-Präsentation der Bayern in der Allianz Arena genervt auf eine Frage nach einer möglichen Verpflichtung von Harry Kane von Tottenham Hotspur durch den FCB reagiert.

WAS WURDE GESAGT? "Da kommen sicherlich noch gleich Spieler, ich habe damit nix am Hut", sagte Lahm bei der Saisoneröffnung der Münchner in der Mixed Zone. "Ich habe andere Aufgaben, deswegen mische ich mich da nicht ein", erklärte er zu den Planungen seines Ex-Vereins und legte nach: "Das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe andere Aufgaben, als mich mit der Transferpolitik des FC Bayern zu beschäftigen. Deswegen bin ich hier gerade falsch, glaube ich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern München wirbt seit Wochen um Spurs-Stürmer Kane und hat Medienberichten zufolge bereits zwei Angebote für den Engländer abgegeben, die Tottenham allerdings abgelehnt hat. Die Spurs sollen rund 115 Millionen Euro für ihren Kapitän fordern, der bei ihnen noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Bayern will dem 29-jährigen Kane wohl einen Vertrag über mindestens vier Jahre vorlegen, der ihm pro Saison ein Gehalt von mehr als 20 Millionen Euro garantieren soll.

Lahm, Chef des Organisationskomitees der EM 2024 in Deutschland und EM-Botschafter Münchens, war als Spieler des Jubiläumsspiels zwischen den Champions-League-Siegern des FCB 2013 gegen den BVB in der Allianz Arena.