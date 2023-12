"Niveau von Messi oder Ronaldo": Xavi baut beim FC Barcelona auf einen Neuzugang

Barça-Trainer Xavi hat das Potenzial eines Neuzugangs eingeordnet - und über den formschwachen Robert Lewandowski gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Xavi hat vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres am Mittwoch (19 Uhr) in LaLiga gegen Almería seine hohen Erwartungen an Neuverpflichtung Vitor Roque deutlich gemacht. Der 18-jährige Brasilianer unterschrieb im Sommer 2023 für 40 Millionen Euro bei Barça und wird im neuen Jahr zum Verein stoßen.

WAS HAT XAVI GESAGT? Der Trainer des FC Barcelona verglich Roque mit Real Madrids brasilianischem Stürmer-Neuzugang Endrick: "Beide Spieler wecken sehr große Erwartungen. Wir werden sehen. Es ist zu früh, um Genaueres zu sagen, aber hoffentlich wird Vitor Roque das Niveau von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo erreichen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça mangelt es seit Monaten an Torgefahr. In der aktuellen LaLiga-Saison erzielten die Blaugrana in 17 Spielen nur 31 Tore. Umso wichtiger könnte nun Roque werden. "Er ist die Hoffnung für die Mannschaft. Er ist ein sehr guter Transfer, ich denke, er kann uns viel bringen", stellte Xavi seinen neuen Stürmer vor.

"Wir können keinen Druck auf Vitor Roque oder junge Leute wie Lamine Yamal machen. Sie müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Wir müssen als Mannschaft einen Schritt nach vorne machen. Im Strafraum fehlt es uns aktuell an Durchschlagskraft. Die mangelnde Effektivität hat uns in vielen Spielen zu schaffen gemacht", sagte Xavi.