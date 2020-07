AS Monaco: Niko Kovac wird neuer Trainer bei französischem Erstligisten

Im November 2019 wurde Niko Kovac beim FC Bayern entlassen, nun hat er einen neuen Job. Bei der AS Monaco beerbt er Robert Moreno.

Niko Kovac wird rund achteinhalb Monate nach seiner Entlassung beim FC Bayern neuer Trainer der . Das gab der französische Erstligist am Sonntagabend offiziell bekannt.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation.



Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie.https://t.co/QTavTeqQhM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

Der Kroate unterschreibt in Monaco einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung. Der Tabellen-Neunte der vorzeitig abgebrochenen Ligue-1-Saison hatte sich kurz zuvor nach nur einem halben Jahr von Robert Moreno getrennt. Der Spanier hatte erst im Januar von Leonardo Jardim übernommen.

Niko Kovac holt wohl Bruder Robert mit nach Monaco

Einem Bericht der renommierten französischen Tageszeitung L'Equipe zufolge hatten Monacos Verantwortliche bereits seit knapp zwei Wochen Gespräche mit Kovac geführt. Zudem soll der 48-Jährige auch seinen Bruder Robert mit nach Monaco bringen, der ihm wie schon bei Bayern als Co-Trainer zur Seite stehen werde.

Kovac musste in München Anfang November 2019 nach einer 1:5-Niederlage bei seinem Ex-Klub in Frankfurt seinen Hut nehmen. 2018 war er von der Eintracht zu den Bayern gewechselt und hatte den Rekordmeister in seinem ersten Jahr zum Double aus Meisterschaft und geführt.