Nigeria - Kamerun: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier wird der Afrika-Cup übertragen

Der Kracher im Achtelfinale steht an! Nigeria trifft auf Kamerun beim Afrika Cup und Goal erklärt, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Das Achtelfinale zwischen und Kamerun verspricht ein spannendes Duell, nicht nur aufgrund der vielen bekannten Namen. Anpfiff der Partie ist heute Abend um 18 Uhr im Alexandria Stadium im ägyptischen Alexandria.

Beide Teams qualifizierten sich als Tabellenzweiter ihrer Gruppe für die Runde der letzten 16. Mit einem Sieg über Nigeria könnte Kamerun nun die Chance wahren, den Titel aus dem Jahr 2017 zu verteidigen. Nigeria holte die Trophäe zuletzt 2013.

Fliegt der Titelverteidiger schon früh aus dem Turnier? Die Antwort gibt es heute Abend und Ihr könnt es live verfolgen! Wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Nigeria vs. Kamerun: Die Daten zum Achtelfinale des Afrika-Cups

Duell Nigeria vs. Kamerun Datum Sa., 06. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Alexandria Stadium, Alexandria (Ägypten) Zuschauer 20.000 Plätze

Nigeria vs. Kamerun: Wird das Achtelfinale heute Abend live im TV übertragen?

Der könnte jedem Fußball-Fan die Sommerpause etwas erträglicher gestalten. Doch werden die Spiele überhaupt im Fernsehen übertragen? Goal gibt die Antwort.

Wird Nigeria gegen Kamerun heute Abend im Free-TV übertragen?

In den vergangenen Tagen liefen einige Live-Spiele im Free-TV, wie die der Frauen-WM oder der . Der Afrika-Cup läuft allerdings nicht im Free-TV. Keiner der Sender sicherte sich die Rechte.

Nigeria gegen Kamerun läuft also nicht im Free-TV.

Überträgt das Pay-TV das Spiel zwischen Nigeria und Kamerun?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt häufig Spiele, die im Free-TV nicht laufen. Partien des Afrika-Cups gehören allerdings nicht dazu. Nigeria gegen Kamerun steht also auch nicht im Programm des Pay-TV-Senders Sky.

Im nächsten Abschnitt erklären wir Euch allerdings, wie das Spiel trotzdem auf Eurem TV-Gerät laufen könnte.

Nigeria vs. Kamerun: Das Achtelfinale des Afrika-Cups heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Bei der Vergabe der Übertragungsrechte des Turniers gingen die TV-Sender leer aus. Der Grund dafür: Die Streaming-Plattform DAZN zeigt alle Partien live und exklusiv auf ihrer Plattform. Auch Nigeria gegen Kamerun wird heute Abend im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen.

Start der Übertragung ist wenige Minuten vor Anpfiff um 18 Uhr. Kommentator David Ploch begleitet Euch dann durch die 90 Minuten und gegebenenfalls die Verlängerung und das Elfmeterschießen.

Um den Stream abrufen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, anschließend kostet es 9,99 Euro im Monat. Eine Mindestlaufzeit oder eine Kündigungsgebühr gibt es nicht, das Anmelden ist also völlig risikobefreit.

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr Euch über die DAZN-App, die es gratis im Google Play Store und im App Store gibt, am Smartphone oder Tablet einloggen. Am PC, Laptop oder MacBook loggt Ihr Euch via www.dazn.com ein. Wer den Stream am TV abspielen möchte, kann sich die App für den Smart-TV herunterladen oder verbindet seinen Fernseher mit der Playstation oder den Amazon Fire TV Stick.

Mit dem DAZN-Abo steht Euch dann nicht nur der Afrika-Cup zur Verfügung, derzeit läuft dort auch der Gold Cup und das Finale der Copa America. Das vollständige Programm könnt Ihr hier betrachten.

Nigeria vs. Kamerun: DAZN zeigt die Highlights und das Re-Live des Achtelfinals

DAZN bietet Euch das Spiel nicht nur in der Live-Übertragung, nach Abpfiff der Partie steht Euch auf der Plattform auch ein Highlight-Clip zur Verfügung. Das kurze Video steht jederzeit auf Abruf bereit.

Wem die Highlights nicht ausreichen, kann sogar das komplette Re-Live der Partie noch einmal abspielen.

Nigeria vs. Kamerun: Goal schreibt Euch einen TICKER zum Spiel

Wer keinen Zugriff auf einen LIVE-STREAM hat, dennoch über alle wichtigen Ereignisse des Spiels schnellstmöglich informiert sein will, kann den Ergebnis-TICKER von Goal nutzen.

Hier laufen alle Tore, Vorlagen, Karten und Wechsel in Top-Geschwindigkeit ein. Zum Ticker gelangt Ihr mithilfe dieses Links .

Nigeria vs. Kamerun: Die Aufstellungen des Achtelfinals

Mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr auf Nigerias Seite und Clarence Seedorf an der Seitenlinie von Kamerun stehen sich zwei imposante Figuren gegenüber.

Kamerun wird wohl mit seinen Stars Eric Maxim Choupo-Moting (Paris St.-Germain) und Torwart Andre Onana ( Amsterdam) auflaufen. Auf Nigerias Seite könnten John Obi Mikel ( ) und Leon Balogun (Brighton Hove & Albion) auflaufen. Die kompletten Aufstellungen könnt Ihr kurz vor Anpfiff hier nachlesen.

Afrika-Cup: Die letzten zehn Gewinner