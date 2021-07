Nach De-Boer-Abschied: Ex-Bayern-Coach Louis Van Gaal heißer Kandidat als Nationaltrainer der Niederlande

Nach dem EM-Aus im Achtelfinale trat de Boer zurück. Nun könnte mit van Gaal ein alter Bekannter neuer niederländischer Nationaltrainer werden.

Der ehemalige Bayern-Trainer Louis van Gaal könnte zum dritten Mal die niederländische Nationalmannschaft übernehmen.

Wie die Tageszeitung AD berichtet, ist der 69-Jährige die Wunschlösung des nationalen Verbandes KNVB bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Bondscoach Frank de Boer.

Van Gaal zum Dritten? Niederlande will wohl erfahrenen Trainer als Nachfolger für de Boer

Nach Informationen des Blattes will der KNVB nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der EM gegen Tschechien (0:2) unbedingt einen erfahrenen Trainer verpflichten.

Der neue Bondscoach soll die Niederlande zur WM 2022 in Katar führen, nach einer Auftaktniederlage gegen die Türkei ist der Druck in der Qualifikation bereits groß. Nur der Gruppensieger ist direkt für das Turnier im Golfstaat qualifiziert, vom 1. bis 7. September stehen gegen die direkten Kontrahenten Norwegen, Montenegro und Türkei Schlüsselspiele an.

Van Gaal hatte die Elftal bereits von 2000 bis 2001 sowie von 2012 bis 2014 geführt. In seiner zweiten Amtszeit wurde Oranje WM-Dritter.