Niederlande vs. Österreich - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - die EM 2021

Nachdem beide Teams ihr Auftaktspiel gewonnen haben, geht es jetzt in die zweite Runde. Alle Infos zu TV, LIVE-STREAM und Highlights hier bei Goal.

Sowohl die Niederlande als auch Österreich bestritten ihr erstes Spiel in der Gruppenhphase erfolgreich.

Das Team von Trainer Frank de Boer setzte sich dabei knapp mit 3:2 gegen die Ukraine durch, Die ÖFB-Elf rund um David Alaba bezwang Nordmazedonien mit 3:1. Nun wollen beide Mannschaften auch im zweiten Gruppenspiel punkten, um sich so eine komfortable Ausgangslage für das Weiterkommen zu schaffen.

Die Niederlande dürfte dabei in diesem Spiel heute am 17.06 auch als Favorit auf den Platz gehen, trotzdem sollte man auch die österreichische Mentalität und Spielstärke nicht unterschätzen. Angepfiffen wird das Spiel in der Johann-Cruyff Arena in Amsterdam um 21:00 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir euch wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, und wo ihr den LIVE-TICKER und die Highlights der Partie finden könnt.

Niederlande vs. Österreich - die Partie im Überblick

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Begegnung Niederlande vs. Österreich Ort Johann-Cruyff Arena (Amsterdam) Anpfiff 21:00 Uhr

Niederlande vs. Österreich - wie kann ich das Spiel im TV sehen?

Gute Nachrichten für alle, die das Spiel zwischen den Niederlanden und Österreich im Free-TV verfolgen wollen. Ab ca. 20:15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung im ZDF. Im Sportstudio sind dort abwechselnd Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein als Moderatoren dabei.

Unterstützt werden sie von der Expertenrunde rund um die Ex-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Sandro Wagner, der sonst beim Streamingdienst DAZN als Co-Kommentator zu hören ist. Hier könnt ihr also die kompletten 90 Minuten des Spiels live verfolgen, als Kommentator ist dabei Bela Rethy zu hören.

Die ZDF-Übertragung im Überblick

Vorberichterstattung: 20:15 Uhr

Anpfiff: 21:00 Uhr

Moderatoren: Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein

Kommentator: Béla Réthy

Niederlande vs. Österreich - das Spiel im LIVE-STREAM

Neben dem kostenlosen LIVE-STREAM des ZDF, bietet für diese EM auch MagentaTV einen STREAM an. Zustande gekommen ist das, durch die Sublizenzierung der Senderechte von ARD und ZDF an den Streamingdienst der Telekom. Dadurch werden alle 51 Spiele der EM im LIVE-STREAM auf MagentaTV gezeigt, während gleichzeitig in der ARD oder ZDF das Spiel im Free-TV zu sehen ist.

Zehn dieser 51 Spiele werden sogar nur auf MagentaTV gezeigt, und sind gar nicht mehr im Free-TV zu sehen. Die heutige Begegnung ist davon aber nicht betroffen.

Niederlande vs. Österreich - der LIVE-STREAM des ZDF

Wie gewohnt wird das Spiel also auch im LIVE-STREAM des ZDF gezeigt. Dieser ist natürlich, da es sich beim ZDF um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, ebenfalls kostenlos. Hier könnt ihr genauso wie im Free-TV die Vorberichte verfolgen, bevor um 21:00 Uhr in Amsterdam angepfiffen wird, und euch Béla Réthy am Mikrofon durch das Spiel führt.

Niederlande vs. Österreich - LIVE-STREAM bei MagentaTV

Wie bereits beschrieben, wird das Spiel auch bei MagentaTV im LIVE-STREAM gezeigt. Dieser ist allerdings nicht wie beim ZDF kostenlos. Um die Partie dort verfolgen zu können, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Mit dem aktuellen Sonderangebot zur EM erhaltet ihr dort die ersten drei Monate gratis, danach erwarten euch monatliche Kosten von 10€. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Mit Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten, Johannes B. Kerner als Moderator und u.a. Wolff Fuss als Kommentator hat man sich bei MagentaTV allerdings auch einige Hochkaräter an Land geholt.

Niederlande vs. Österreich - die Partie im LIVE-TICKER

Aber auch für alle, die das Spiel nicht live vor dem Fernseher oder Tablet verfolgen können haben wir eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal, bleibt ihr immer auf dem Laufenden was Tore und Karten im Spiel angeht. Ihr könnt euch so also auch immer bequem von unterwegs über den Spielstand informieren und verpasst keine Minute des Spiels zwischen dem Oranje-Team und Österreich.

Niederlande vs. Österreich - alle Highlights des Spiels auf DAZN

Das Netflix des Sports DAZN hat sich übrigens keine Sendrechte an den Liveübertragungen der EM-Spiele sichern können. Trotzdem bekommt ihr hier die Europameisterschaft zu sehen. Immer eine Stunde nach Abpfiff versorgt euch DAZN mit den besten Highlights des Spiels. Hier könnt ihr also alle Tore und Paraden noch einmal sehen. Ein DAZN Abo kostet euch ab August 14,99€ im Monat oder 149,99€ jährlich. Dafür wird euch eine Riesenauswahl an Livesportevents angeboten.

Von der Bundesliga, Champions-League über La Liga und die Serie A ist wirklich für jeden Fußballfan etwas dabei. Aber auch Fans der NFL, NBA oder MLB werden bei DAZN fündig. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat in Anspruch zu nehmen, mit dem ihr euch einen Monat lang mit dem DAZN-Programm vertraut machen könnt.

Niederlande vs. Österreich - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights - alles auf einen Blick

TV ZDF LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Niederlande vs. Österreich - die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet ihr sie hier.