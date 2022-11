Niederlande gegen Katar live im TV und LIVE STREAM sehen: Die Übertragung der WM heute

Die Niederlande trifft auf den WM-Gastgeber. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Dienstagnachmittag (29. November 2022) treten die Niederlande und WM-Gastgeber Katar gegeneinander an. Anstoß der Partie ist um 16 Uhr im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor.

Nachdem die Niederländer das erste Spiel gegen den Senegal noch mit 2:0 gewinnen konnten, musste man sich zuletzt gegen Ecuador mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Elftal schoss dabei im gesamten Spiel nur zweimal aufs Tor. Mit dieser Leistung war Trainer Louis van Gaal sicher nicht zufrieden. Im letzten Gruppenspiel trifft man jetzt auf Katar, das nach zwei Niederlagen bereits sicher aus dem Turnier ausgeschieden ist. Ob sich der Gastgeber punktlos aus der WM verabschieden muss, sehen wir dann ab 16 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Niederlande gegen Katar: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Niederlande vs. Katar Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 29. November - 16 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Niederlande gegen Katar: Die TV-Übertragung zum Spiel

Wenn Ihr das Spiel zwischen der Niederlande und Katar im TV verfolgen wollt, dann habt Ihr zwei Möglichkeiten. Welche das sind, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Niederlande gegen Katar: Die Übertragung in der ARD

Sowohl die ARD als auch das ZDF sind verantwortlich für die Free-TV-Übertragung der WM. Die heutige Partie ist bei der ARD zu sehen. Dafür braucht Ihr dort nur um 16 Uhr einschalten.

Als Moderatoren gehen bei der ARD Ester Sedlaczek und Jessy Wellmer an den Start. Die Expertenrunde besteht aus Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger und Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird das Spiel heute von Gerd Gottlob.

Niederlande gegen Katar: Die Übertragung bei MagentaTV

Bei MagentaTV handelt es sich um den Bezahlsender der Telekom. Dieser zeigt als einziger alle WM-Spiele, denn ARD und ZDF haben sich nur die Übertragungsrechte von 48 Spielen gesichert, insgesamt finden bei der WM aber 64 Spiele statt.

Wenn Ihr also wirklich jede Partie sehen wollt, dann müsst Ihr auf MagentaTV zurückgreifen. Das ist dann aber auch mit Kosten verbunden, denn wie der Begriff Pay-TV schon verrät, müsst Ihr für das Zusehen bei MagentaTV bezahlen.

Für die WM hat MagentaTV ein Angebot bereitgestellt, das es Euch erlaubt, alle Inhalte des Senders sechs Monate lang kostenlos zu verfolgen. Allerdings seid Ihr dann auch zwei Jahre vertraglich an ein Abo gebunden, und das kostet Euch nach den sechs kostenlosen Monaten zehn Euro pro Monat.

Niederlande gegen Katar: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung ist es natürlich auch möglich, das ganze Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Niederlande gegen Katar: Der LIVE-STREAM bei der ARD

Der LIVE-STREAM der ARD zeichnet sich dadurch aus, dass er ebenso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos ist. Ihr braucht also kein Abo oder Ähnliches,sondern müsst nur auf diesen Link klicken, um das Spiel per STREAM sehen zu können.

Niederlande gegen Katar: Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

MagentaTV zeigt die Partie ebenfalls per LIVE-STREAM, allerdings könnt Ihr auch hier wieder nur zusehen, wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt. Nur so kommt Ihr an die Zugangsdaten, mit denen Ihr Euch auf der MagentaTV-Website anmelden könnt.

Dort findet Ihr dann auch den LIVE-STREAM. Wenn Ihr noch mehr über MagentaTV wissen wollt, dann könnt Ihr hier Genaueres nachlesen.

Niederlande gegen Katar: Der LIVE-TICKER zum Spiel bei GOAL

Der LIVE-TICKER hält Euch die kompletten 90 Minuten lang auf dem Laufenden, was den Spielstand angeht. Egal ob ein Tor fällt, der Schiedsrichter die gelbe Karte zückt oder der VAR in das Spiel eingreift, hier bekommt Ihr alles nahezu in Echtzeit mit.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Niederlande gegen Katar: Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen wollt, welche Startformation Louis van Gaal für das letzte Gruppenspiel wählt, dann seid Ihr hier richtig. Eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen bekanntgegeben und dann könnt Ihr sie hier auch direkt nachlesen.