Berater von Lille-Star Nicolas Pepe über Wechsel im Sommer: "Bayern oder ein anderer Klub"

Nicolas Pepe ist in Europa heiß begehrt, auch der FC Bayern München ist in der Verlosung. Entschieden hat sich der Ivorer noch nicht.

Samir Khiat, Berater von Lille-Shootingstar Nicolas Pepe, hat sich zur Zukunft seines Schützlings geäußert und dabei bestätigt, dass auch der in der Verlosung ist.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wir befinden uns in Verhandlungen mit Klubs. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen", sagte Khiat gegenüber dem französischen Radiosender RTL und ergänzte hinsichtlich Pepes Transferziel: "Bayern München oder ein anderer Klub. Nicolas wird nicht einfach irgendwo hingehen. Wir haben uns noch nicht für eine Liga entschieden."

Pepe verlässt Lille im Sommer: Neben Bayern wohl auch Liverpool dran

Dass der 23-jährige Offensivspieler den im Sommer trotz Vertrages bis 2022 verlassen wird, hat der Tabellenzweite der bereits kundgetan. Neben den Bayern sollen unter anderem auch Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG und Interesse an dem ivorischen Nationalspieler bekunden.

Pepe spielt seit 2017 in Lille und ist in dieser Saison einer der überragenden Akteure der gesamten französischen Liga. In 33 Einsätzen gelangen dem Linksfuß bisher 19 Tore und elf Assists.