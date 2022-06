FC Bayern München: Nick Salihamidzic offenbar vor Wechsel nach Kanada

Nick Salihamidzic spielte zuletzt für die U23 und U19 des FC Bayern München. Möglicherweise zieht es ihn nun zu einem MLS-Klub.

Der MLS-Klub Vancouver Whitecaps aus Kanada beschäftigt sich offenbar mit einer Leihe von Nick Salihamidzic vom FC Bayern München. Das berichtet transfermarkt.de.

Der 19-jährige Sohn des Sportvorstands Hasan Salihamidzic stand in der vergangenen Saison im Kader der Münchner A-Jugend, absolvierte aber auch zwei Spiele für die viertklassige Reservemannschaft. Eine Nasen-OP sowie eine Knieverletzung setzten Salihamidzic für weite Strecken der Saison außer Gefecht.

Nick Salihamidzic seit 2015 beim FC Bayern

In Vancouver solle der Rechtsverteidiger dem Bericht zufolge hauptsächlich mit der ersten Mannschaft trainieren, jedoch für die klubeigene Nachwuchsmannschaft in der Ausbildungsliga MLS Next Pro spielen.

Salihamidzic wechselte 2015 von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern.