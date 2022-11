Nach NFL-Spiel in München: Polizei veräppelt den FC Bayern

Nach dem NFL-Spiel in der Allianz Arena erlaubte sich die Polizei München einen Spaß und nahm den FC Bayern aufs Korn.

WAS IST PASSIERT? Am Sonntag fand das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Allianz Arena statt. Die Spieler wurden frenetisch bejubelt, was Der Postillon und die Polizei München für einen kleinen Scherz nutzten.

WAS WURDE GESAGT? "Solchen Krach kennt man hier sonst nicht", schrieb das Satire-Magazin Der Postillon über die Atmosphäre bei der ersten NFL-Partie der regulären Saison auf deutschem Boden und behauptete, dass wegen zu viel Stimmung Anwohnerbeschwerden bei der Polizei eingegangen seien. Den entsprechenden Tweet des Satire-Magazins fügte die Münchner Polizei ihrem offiziellen Account hinzu und stichelte mit einem Augenzwinkern in Richtung FC Bayern: "Stimmt! Viele Anwohner waren überrascht, dass es überhaupt ein Stadion in der Nähe gibt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Das erfolgsverwöhnte Publikum des FC Bayern gilt nicht unbedingt als besonders lautstark. Das nahm sich das Satire-Magazin und die Polizei München zum Anlass für ihre Tweets.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE REAKTIONEN:

Die Reaktionen auf den Scherz fielen unterschiedlich aus. Während manche User den Polizei-Tweet feierten, störten sich andere daran. Die NFL-Stars waren vom Spektakel in der Allianz Arena jedenfalls restlos begeistert. "Das war eine der besten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Dafür, dass ich seit 23 Jahren in der Liga bin, sagt das eine Menge aus. Die Fans waren unglaublich", meinte beispielsweise Superstar Tom Brady.