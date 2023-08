NFL-Legende Tom Brady steigt beim Birmingham City FC ein

Die NFL-Legende Tom Brady mischt jetzt auch im europäischen Fußball mit. Es handelt sich nicht um seine erste Investition.

WAS IST PASSIERT? Tom Brady steigt in den englischen Fußball ein. Der frühere NFL-Superstar steigt als Minoritätseigner beim Zweitligisten Birmingham City FC ein.

WAS IST DER HINTERGUND? Der Klub gab in einem offiziellen Statement bekannt, dass Brady sich mit der Knighthead Capital Management LLC auf eine Partnerschaft geeinigt hat. Brady wird im Zuge dessen der Chairman eines neuen Beirats des Klubs und soll direkt mit dem Vorstand sowie der sportlichen Leitung des Klubs zusammenarbeiten.

Brady soll vor allem seine Expertise in den Bereichen Sports Science, Gesundheit, Ernährung und Erholung einbringen. Brady und seine TB12-Marke sind dafür bekannt, über Ernährung und spezielle Trainingsformen maximale Leistung selbst im hohen Sportler-Alter zu erreichen. Brady selbst spielte in der NFL bis zum Alter von 45 Jahren.

Darüber hinaus soll er dem BCFC im globalen Marketing zur Seite stehen.

WAS MACHT TOM BRADY NOCH? Brady gewann in seiner Karriere siebenmal den Super Bowl (sechsmal mit den New England Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers) und ist damit erfolgreicher als jedes Team der NFL. Er trat in diesem Frühjahr ab mit allen nennenswerten Passing-Rekorden der Liga und gilt gemeinhin als GOAT, also Greatest of All Time.

Seit Beendigung seiner Karriere treibt Brady seine Geschäftstätigkeiten voran und arbeitet derzeit daran, Anteile an den Las Vegas Raiders zu erwerben, nachdem er bereits Anteile am WNBA-Team Las Vegas Aces erworben hatte. Zudem trat er in einem Film "80 for Brady" auf und gründete seine eigene Medien-Produktionsfirma.

Ab der Saison 2024 wird er zudem der Chef-Experte beim TV-Network