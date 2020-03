Bericht: Neymar möchte für Rückkehr zum FC Barcelona auf viel Geld verzichten

Im vergangenen Sommer platzte eine Rückkehr des Brasilianers nach Katalonien. Nun strebt er offenbar erneut einen Wechsel zu seinem Ex-Klub an.

Der brasilianische Nationalstürmer Neymar möchte offenbar im Sommer seinen Wechsel von PSG zum durchdrücken. Das berichten die spanischen Sportzeitungen Mundo Deportivo und Sport. Auslöser soll eine Auseinandersetzung mit PSG-Sportdirektor Leonardo gewesen sein. Sein Landsmann war es, der einen Wechsel des 28-Jährigen vor dieser Saison noch verhindert hatte.

Hintergrund: Nachdem Neymar vor dem Champions-League-Spiel gegen den BVB geschont worden war, kritisierte er die PSG-Offiziellen öffentlich: "Ich wollte spielen, habe mich gut gefühlt, aber der Verein hatte Angst." Nach dieser Aussage soll sich Leonardo den Brasilianer vorgenommen haben - und ein Streit eskalierte angeblich so sehr, dass Neymar erneut zu den Blaugrana zurückkehren möchte.

PSG: Neymar kostet angeblich 170 Millionen Euro Ablöse

Parallel wird Barca nun aufgrund der dünnen Personaldecke in der Offensive vermehrt mit Sommertransfers von Stürmern in Verbindung gebracht. Und Klubvorstand Javier Bordas sagte im vergangenen September über Neymar: "Solange er will, werden wir alles tun, was wir können, damit er zu uns kommt."

Mundo Deportivo und Sport prognostizieren bei einem Neymar-Transfer im Sommer eine Ablöse von rund 170 Millionen Euro für Neymar. Neben dieser Summe wird auch das Gehalt des Stürmers zu einer hohen Hürde für den spanischen Meister.

Neymar soll zwar dazu bereit sein, im Vergleich zu seinem PSG-Salar von 37 Millionen Euro pro Jahr auf 13 Millionen Euro zu verzichten, doch Barca hat aktuell mehrere Großverdiener im Kader. Ehe Neymar in die Hauptstadt Kataloniens wechseln kann, müsste der Tabellenzweite der Primera Division mehrere Top-Verdiener verkaufen, so die Berichte.