Ausfall gegen den FC Bayern? PSG veröffentlicht Statement zu Neymars Verletzung

Gegen Lille wurde Neymar unter Tränen ausgewechselt. Nun ist klar: Seine Verletzung setzt ihn wochenlang außer Gefecht.

WAS IST PASSIERT? Starstürmer Neymar von Paris Saint-Germain hat sich beim 4:3-Sieg seines Klubs am vergangenen Wochenende gegen Lille eine Bänderverletzung zugezogen. Das bestätigte sein Verein am Dienstagabend offiziell. Ein Einsatz gegen den FC Bayern in der Champions League Anfang März ist damit extrem unwahrscheinlich.

WAS WURDE GESAGT? In der offiziellen PSG-Mitteilung heißt es: "Neue Untersuchungen bestätigen, dass Neymar Jr. eine Verstauchung des Knöchels mit Bänderverletzungen erlitten hat."

WAS IST DER HINTERGRUND: Von einer Verstauchung hatte auch Paris-Trainer Christophe Galtier direkt nach der Partie gegen Lille gesprochen. Die zusätzliche Bänderverletzung nun dürfte die Ausfallzeit des Brasilianers verlängern.

Während PSG keinen Zeitraum angab, rechnen französische Medien damit, dass Neymar drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung steht. Das ist gleichbedeutend mit seinem Aus für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern. Dieses steigt am 8. März in der Allianz Arena, und PSG muss ein 0:1 wettmachen.

WIE GEHT ES WEITER: Anfang kommender Woche soll Neymar erneut untersucht werden, teilte der Spitzenreiter der Ligue 1 mit.