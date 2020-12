Neymar möchte bei PSG verlängern: "Es kommt mir nicht in den Sinn, wegzugehen"

Neymar hat über seine Zukunftspläne gesprochen und eine Vertragsverlängerung bei PSG angedeutet. Auch Präsident Al-Khelaifi zeigte sich optimistisch.

Neymar hat nach dem 5:1 gegen Istanbul in der angedeutet, sich auch künftig im Trikot von zu sehen. "Ich bin sehr glücklich hier in Paris. Ich bin sehr glücklich im Verein und mit meinen Teamkollegen. Es kommt mir nicht in den Sinn, wegzugehen", betonte der 28-Jährige bei RMC.

Im Sommer 2019 hatte Neymar darüber nachgedacht, den französischen Meister zu verlassen und zum zurückzukehren. Ein Transfer sollte sich jedoch zerschlagen und inzwischen scheint ein Abschied aus Paris unwahrscheinlich zu sein.

PSG-Präsident Al-Khelaifi auch wegen Mbappe-Verlängerung "zuversichtlich"

Stattdessen möchte Neymar seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei PSG sogar verlängern: "Wir müssen reden. Wir haben eine gute Beziehung zueinander. Ich bin zufrieden und wir werden sehen, was die Zukunft bringt", machte Neymar dem französischen Verein am Mittwoch Hoffnungen auf einen Verbleib.

Auch Präsident Nasser Al-Khelaifi zeigte sich in Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung sehr optimistisch. "Wir haben die Gespräche mit Neymar und [Kylian] Mbappe aufgenommen. Was wir besprechen, bleibt vertraulich, aber ich bin sehr zuversichtlich. Beide wollen bei uns bleiben", erklärte der 47-Jährige bei Telefoot.