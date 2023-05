"Neymar toll für die Premier League, aber nicht für Manchester United": Louis Saha warnt seinen Ex-Klub

Neymar wurde zuletzt oft mit einem Abschied von PSG in Verbindung gebracht. Louis Saha würde ihn gerne in England sehen - aber nicht bei Man United.

WAS IST PASSIERT? Louis Saha, Ex-Spieler von Manchester United, ist grundsätzlich ein Befürworter eines Wechsels von Neymar von Paris Saint-Germain in die Premier League - aber bei den Red Devils will er den Brasilianer nicht sehen. Das verriet der 44-Jährige Betfred.

WAS WURDE GESAGT? "Es wäre toll, wenn Neymar in England spielen würde, denn er ist ein unglaublicher Spieler. Es macht Spaß, ihm zuzusehen, aber ich kann auch die Fragezeichen nachvollziehen, wenn man ihn in seinem Klub hat", erklärte Saha.

"Ich würde ihn nicht gerne bei Manchester United sehen, denn man muss bedenken, dass ein Superstar wie er übertrieben viel Aufmerksamkeit in den Medien hervorrufen würde. Die Mannschaftsstruktur ist außerdem sehr wichtig und manchmal sehr zerbrechlich. Aber er wäre auf jeden Fall ein Gewinn für die Premier League", fügte Saha hinzu.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar ist von der Ablösesumme her immer noch der teuerste Spieler der Welt: 2017 ging er für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain, wo er noch einen bis 2025 laufenden Vertrag hat.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aktuell fällt Neymar nach einer Knöchel-OP lange aus. In der laufenden Saison kam er zuvor in 20 Ligue-1-Spielen für PSG auf 13 Tore und 11 Assists.