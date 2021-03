Neymar wird erster spielbarer Sportler bei Videospiel Fortnite

Es ist amtlich: PSG-Star Neymar wird künftig auch als Videospielcharakter bei einem beliebten Game zu finden sein - nämlich bei Fortnite.

PSG-Superstar Neymar hat eine Kooperation mit Videospiel-Entwickler Epic Games geschlossen. Der Brasilianer wird beim auch unter Fußballern beliebten Videospiel Fortnite als spielbarer Charakter zur Verfügung sein.

In der am Dienstag gestarteten Season 6 in Chapter 2 wird Neymar als sogenanntes "Skin" (digitales Kostüm) erhältlich sein. Schon zuvor kollaborierte Epic Games mit Charakteren aus Star Wars, The Walking Dead oder Marvel. Neymar, der selbst bekennender Fortnite-Zocker ist, ist nun der erste Sportler, der bei Fortnite als Skin auftritt.

Nate Nanzer, der Global Head of Partnerships bei Epic Games sagte zu ESPN: "Wir wollten etwas Großes auf die Beine stellen, Athleten mit globaler Anziehungskraft einbinden. Das Spielen ist ein großer Teil von Neymars Lebens, auch wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans es sehen."

PSG: Fortnite-Fan Neymar mit Epic Games schon länger im Kontakt

Epic Games stehe schon seit geraumer Zeit mit Neymar und dessen Beratern in Kontakt. Neben Neymar zählen auch Antoine Griezmann (FC Barcelona), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mesut Özil (Fenerbahce) oder Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) zu den Fortnite-Fans.

Fortnite ist ein Shooter-Spiel, bei dem man über einer Insel abgeworfen wird und es im Survival-Modus darum geht, als letzter Spieler oder letztes Team übrig zu bleiben.