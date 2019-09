Neymar ringt um Fan-Liebe: "Gebe mein Leben für PSG"

Nach dem geplatzten Abgang von PSG befindet sich Neymar derzeit auf Kuschelkurs mit den Paris-Fans und überzeugt zudem durch Leistung.

Superstar Neymar hat sich mit einer flammenden Rede darum bemüht, die Herzen der Fans seines Klubs zurückzugewinnen.

"Ich bin hier, um PSG mein Leben zu geben", sagte der Brasilianer pathetisch, nachdem er im Ligaspiel bei bereits zum dritten Mal in dieser Saison den 1:0-Siegtreffer für den französischen Meister erzielt hatte. Neymar hatte lange mit einem Wechsel zurück zum geliebäugelt, der allerdings nicht zustande kam.

Seine abgekühlte Beziehung zu den PSG-Anhängern verglich Neymar mit der Achterbahnfahrt in einer Partnerschaft. "Es ist wie mit deiner Freundin. In einem Moment bist du der Böse, aber mit vielen Umarmungen und einer Menge Liebe wird es besser", sagte der 27-Jährige.

Neymar: PSG ist meine Mannschaft

Neymars Ziel sei es, "meinem Verein zu helfen und weiterhin Tore zu schießen. PSG ist meine Mannschaft", betonte der mit 222 Millionen Euro Ablöse teuerste Fußballer der Welt.

Bis zum Ablauf der Transferfrist hatte sich Neymar darum bemüht, seinen Abgang aus Paris zu erzwingen. Bei seiner Rückkehr auf das Spielfeld empfingen ihn die PSG-Fans mit Pfiffen und Buh-Rufen.

Neymars Motivation kommt nun auch dank Sturmpartner Kylian Mbappe zurück. "Es ist eine Freude, wieder mit Kylian zusammenzuspielen. Er ist mit seinem Lächeln und seinem Fußballtalent zurückgekommen", sagte der brasilianische Nationalspieler.

In der Partie bei Girondins Bordeaux stand das Duo am Samstag erstmals in dieser Saison wieder gemeinsam auf dem Platz. Nach fünfwöchiger Verletzungspause wurde Mbappe in der 60. Minute eingewechselt und bereitete zehn Minuten später den Siegtreffer durch Neymar vor.