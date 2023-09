Neymar rastet bei Al-Hilals enttäuschendem 1:1 in der AFC Champions League aus

Der Brasilianer hatte bei seinem ersten Spiel in der AFC Champions League seine Nerven nicht immer im Griff.

WAS IST PASSIERT? Superstar Neymar hat beim enttäuschenden 1:1 seines neuen Klubs Al-Hilal in der AFC Champions League gegen den usbekischen Vertreter Navbahor kurzzeitig die Nerven verloren. Beim Stand von 0:1 fühlte der Brasilianer sich vor der Ausführung eines Freistoßes offenbar von Gegenspieler Abror Ismailov provoziert. Neymar stieß ihn zu Boden, schoss den Ball dann wuchtig in Richtung Ismailovs und traf ihn dabei. Für diese Aktion sah er die Gelbe Karte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Hilal war beim Auftakt in die AFC Champions League gegen Navbahor klarer Favorit, lag aber nach einem Treffer von Toma Tabatadze lange Zeit zurück. Ali Albulayhis Tor in der zehnten Minute der Nachspielzeit rettete Neymar, Malcom, Aleksandar Mitrovic und Co. am Ende das schmeichelhafte Remis.

Für Neymar war es nach seinem 90-Millionen-Euro-Transfer von PSG der zweite Einsatz für Al-Hilal. Er hatte Ende vergangener Woche beim 6:1 gegen Al-Riyadh sein Debüt für den Tabellenführer der Saudi Pro League gefeiert.

WIE GEHT ES WEITER? Am Donnerstag trifft Al-Hilal in der Liga auf Damac und ist da erneut großer Favorit.