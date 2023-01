Neymar fehlt bei Pelés Beerdigung: Kritik am Star von PSG

Neymar trainierte in Paris, statt in Brasilien Abschied von Pelé zu nehmen. Dafür hagelt es Kritik am Superstar von PSG.

WAS IST PASSIERT? In Brasilien gibt es Kritik an Seleção-Star Neymar, weil dieser nicht zur Trauerfeier von Nationalheld Pelé in die Heimat reiste. Der Stürmer, der das Spiel seines Klubs Paris Saint-Germain gegen Lens am Sonntagabend (1:3) wegen einer Sperre verpasst hatte, blieb zum Training in der französischen Hauptstadt. Für ihn nahm sein Vater Neymar senior am Dienstag an der Trauerfeier für Pelé in Santos teil.

WAS WURDE GESAGT? Moderator José Luiz Datena von der TV-Sendung Brasil Urgente ätzte in Richtung des PSG-Angreifers: "Neymar hätte sehr wohl Druck auf PSG ausüben können. Er hat den Verein schon mehrmals gedrängt, ihn für Partys freizustellen. Warum sollte er nicht PSG bitten, sich von Pelé verabschieden zu können? Ich denke, dass Neymar als brasilianischer Spieler die Pflicht hatte, Pelés Sarg zu besuchen, um sich von ihm zu verabschieden. Das wäre wichtig für den brasilianischen Fußball gewesen."

Neymars Vater hatte gemäß RMC Sport in brasilianischen Medien bereits früh klargestellt, sein Sohn werde weder an der Totenwache am Montag noch an der Trauerfeier am Dienstag teilnehmen. Neymar senior, der sich am Sarg von Pelé verabschiedete, sagte: "Mein Sohn hat mich gebeten, für ihn hier zu sein. Um die Familie zu unterstützen. Wir wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Es ist nicht nur ein Sportler von uns gegangen, sondern auch ein Mitmensch und die Person Pelé. Aber nein, Neymar wird nicht hierhin kommen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar ist aktuell Brasiliens größter Star. Bei der Weltmeisterschaft in Katar erzielte er seinen 77. Länderspieltreffer und egalisierte damit Pelés Rekord. Laut RMC Sport wirft ihm nicht nur José Luiz Datena nun vor, dass er es regelmäßig hinbekomme, sich von PSG für den Karneval in Rio freistellen zu lassen, es aber nicht zur Trauerfeier seines Idols schaffe. Dies sei in mehrere brasilianischen Medien der Tenor und Fans hätten Neymar und dessen Klub via Social Media für das Fernbleiben kritisiert.

Pelé war am 29. Dezember in São Paulo im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. PSG-Star Neymar hatte ihm anschließend mit einem emotionalen Post bei Instagram Tribut gezollt und unter anderem geschrieben: "Vor Pelé war die '10' nur eine Zahl. Diesen Satz habe ich irgendwo einmal gelesen. Dieser wunderschöne Satz ist aber nicht vollständig. Für mich war Fußball vor Pelé nur ein Sport. Pelé hat alles verändert. Er hat Fußball in Kunst und Unterhaltung verwandelt. Er gab den Armen eine Stimme, den Schwarzen und vor allem hat er Brasilien in den Fokus gerückt."

